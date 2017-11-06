Türkiye, Suudi Arabistan'daki saldırıyı kınadı

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın 4 Kasım'da Yemen'deki Husi milislerince balistik füze saldırısıyla hedef alınmasını kınıyor, saldırının Suudi güvenlik güçleri tarafından engellenmiş olmasından ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna dün Yemen'den atılan balistik füze, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.