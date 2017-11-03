Türkiye-Suriye sınırında tünel bulundu

EDİNİLEN bilgilere göre, MİT Bölge Başkanlığı ile Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Zeynel Abidin Mahallesi’nin sınıra sıfır noktasında, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan bir tünel bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine yer tespiti çalışmaları yapılarak, Zeynel Abidin Mahallesi Zeynel Abidin Sokak ile Tokay Sokak arasında kalan bölgede kazı çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, 6 metre derinliğinde bir tünel bulundu. Tünelin, 12,5 metresinden sonrasının tıkalı olduğu tespit edildi. Tünelin tıkalı bölgesinde kazı çalışmalarına başlandı.