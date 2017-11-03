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Türkiye-Suriye sınırında tünel bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde MİT Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan tünel bulundu

Türkiye-Suriye sınırında tünel bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde MİT Bölge Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan tünel bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 16:04
Türkiye-Suriye sınırında tünel bulundu
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EDİNİLEN bilgilere göre, MİT Bölge Başkanlığı ile Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Zeynel Abidin Mahallesi’nin sınıra sıfır noktasında, Suriye’nin Kamışlı kentine uzanan bir tünel bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine yer tespiti çalışmaları yapılarak, Zeynel Abidin Mahallesi Zeynel Abidin Sokak ile Tokay Sokak arasında kalan bölgede kazı çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmada, 6 metre derinliğinde bir tünel bulundu. Tünelin, 12,5 metresinden sonrasının tıkalı olduğu tespit edildi. Tünelin tıkalı bölgesinde kazı çalışmalarına başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
MİT Bölge BaşkanlığıMardinNusaybin
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