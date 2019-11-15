Türkiye siyanürü Google'da nasıl aratıyor? Sonuçlar korkuttu
Türiye'de, önce Fatih'te ardından Antalya ve Bakırköy'de yaşanan siyanürle intihar vakalarının ardından vatandaşların Google'da siyanürle ilgili arama sonuçları dikkat çekti.
BAKIRKÖY'DE biri çocuk 3 kişinin bir daire içerisinde ölü bedeni bulundu. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenilirken Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Siyanürle intihar haberlerinin 3'üncüsü olan bu haberle birlikte vatandaşların Google.com.tr'de siyanürle ilgili aratma sonuçları dikkat çekti.
Türkiye'nin gündeminde düşmeyen siyanürle ölüm vakaları sonrası Google'da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 24 saatte siyanürle ilgili arama yapan vatandaşların en çok "Siyanür nasıl alınır" araması yaptığı görülüyor.
İşte Google'da dikkat çeken aramalar; 'Siyanür nereden alınır', 'Siyanürle ölmek', 'Siyanür etkisi'
EN ÇOK ARATAN İLLER
Siyanürü en çok aratan iller son 4 saat verilerine göre ilk 5 sıra; "Şırnak, İstanbul, Siirt, Hakkari ve Kırklareli" olarak belirlendi. (Güncelleme saat 10.30 verilerine göre)
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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