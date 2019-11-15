Türkiye siyanürü Google'da nasıl aratıyor? Sonuçlar korkuttu

BAKIRKÖY'DE biri çocuk 3 kişinin bir daire içerisinde ölü bedeni bulundu. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenilirken Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Siyanürle intihar haberlerinin 3'üncüsü olan bu haberle birlikte vatandaşların Google.com.tr'de siyanürle ilgili aratma sonuçları dikkat çekti.

Türkiye'nin gündeminde düşmeyen siyanürle ölüm vakaları sonrası Google'da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Son 24 saatte siyanürle ilgili arama yapan vatandaşların en çok "Siyanür nasıl alınır" araması yaptığı görülüyor.

İşte Google'da dikkat çeken aramalar; 'Siyanür nereden alınır', 'Siyanürle ölmek', 'Siyanür etkisi'

EN ÇOK ARATAN İLLER

Siyanürü en çok aratan iller son 4 saat verilerine göre ilk 5 sıra; "Şırnak, İstanbul, Siirt, Hakkari ve Kırklareli" olarak belirlendi. (Güncelleme saat 10.30 verilerine göre)