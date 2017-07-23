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‘Türkiye sıkıştırıyor isminizi değiştirin’

Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ‘Türkiye bizi sıkıştırıyor isminizi değiştirin’ tavsiyesinde bulunduklarını söyledi ve bunu ‘zekice bir hamle’ olarak niteledi

‘Türkiye sıkıştırıyor isminizi değiştirin’

Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye ‘Türkiye bizi sıkıştırıyor isminizi değiştirin’ tavsiyesinde bulunduklarını söyledi ve bunu ‘zekice bir hamle’ olarak niteledi

23 Temmuz 2017 Pazar 08:59
‘Türkiye sıkıştırıyor isminizi değiştirin’
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ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye’nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG’ye “isim değiştirme” tavsiyesinde bulunduklarını, bunun üzerine örgütün, adını ‘Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) olarak değiştirdiğini söyledi. ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün Colorado eyaletinde gerçekleştirilen yıllık güvenlik toplantısında konuşan Thomas, oynanan oyunu şu sözlerle anlattı:

Çok zekiceymiş!

“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı.”

‘PKK adıyla asla masada olamazlardı’

PKK/PYD’nin Kuzey Suriye’de demografik bakımdan baskın unsur olduğunu savunan Orgeneral Thomas, şu ifadeleri kullandı: “Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. Ama PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı.”

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Anahtar Kelimeler:
Aspen EnstitüsüAmerikan Özel Kuvvetler KomutanıPKKSuriye
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