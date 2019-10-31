Türkiye, Şeyma Döğücü'ye yapılan saldırıyla ilgili harekete geçti
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları tarafından yapılan saldırıyla ilgili harekete geçen Türkiye, İngiltere büyükelçiliğinden olayın faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.
GÜNDEM 29.10.2019, 12:42
LONDRA'DA polis koruması altında eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Sancaktepe Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Türkiye, alçak saldırıyla ilgili harekete geçti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin rahatsızlığının İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçiliğine iletildiğini belirtti. Türkiye, olayın faillerinin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.
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