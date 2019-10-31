Türkiye, Şeyma Döğücü'ye yapılan saldırıyla ilgili harekete geçti

LONDRA'DA polis koruması altında eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, Sancaktepe Belediye Başkanı seçilerek İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Türkiye, alçak saldırıyla ilgili harekete geçti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin rahatsızlığının İngiltere'nin Ankara'daki büyükelçiliğine iletildiğini belirtti. Türkiye, olayın faillerinin yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istedi.