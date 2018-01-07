Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü

HAVA sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yapılan yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikte Türkiye'nin birçok kentinden Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma Bakanı Arslan, bölge valileri, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Katılımcılara kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtıldı. Anma programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Yürüyüş, saat 10.30'da başladı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyken yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar, 6.5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

BAKAN BAK: GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN GELECEĞİNİ İNŞA EDEMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yürüyüş öncesi açıklamalarda bulundu. Gençlere vatan bilinci işlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Sarıkamış'ta 103 yıl önce vatanı için şehit olan askerlerimizi anmak üzere buradayız. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar, buraya akın akın geliyor. Sarıkamış üstü kar altında Mehmedim yatar. Şu anda bulunduğumuz noktalarda binlerce şehidimiz var. Bu ülkenin toprakları bu şehitler sayesinde bugünlere gelmiştir. Gözünü kırpmadan vatanı için canını feda eden binlerce şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı vatan yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Gençlerimize vatan bilincini işlemek çok önemli. Gençlerimiz vatanın ne kadar önemli olduğunu millet olmanın bayrağın devletin ne kadar önemli olduğunu bilincinde olması gerekir. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Sarıkamış'ı Çanakkale'yi anlamak gerekiyor. Gençlerimizin bu bilinçle yetişmesi için çalışıyoruz. Hakikaten burada bir destan var. Bir özveri var. Bir mücadele var. Doğa ile bir mücadele var. Vatanı korumak için hem düşmanla hem de doğa ile mücadele var. Bugün yaklaşık 6,5 kilometrelik bir mesafe yürüyeceğiz. Gençlerimizin buraya gelirken gözlerinde gördüğümüz o heyecan ve pırıltı müthiş. Gerçekten bir motivasyon bir heyecan o karların altında yatan şehitlerimiz anımsıyorlar. Bizim ülkemizin en büyük gücü bu. Biz bir olacağız. Birlikte olacağız. Bu coğrafyada ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bunun yanında gençlerimize tavsiyelerimiz bu bilinçle beraber ülkenin büyümesi için gelişmesi için çalışmalı."

BAKAN ARSLAN: ÇANAKKALE, SARIKAMIŞ O GÜN DE OMUZ OMUZA BUGÜN DE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ise şöyle konuştu:

"103 sene önce düşman Çanakkale'den girmeye çalışınca aynı zamanda kuzeyden ve Karadeniz'den İstanbul'a girmeyi, İstanbul'u böylece fethetmeyi Osmanlı'yı düşürmeyi Türkiye'yi işgal etmeyi hedefliyorlardı. İşte tam da bulunduğumuz noktada Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları’nda Ruslar bloke edilince sadece Güney cephesinde Çanakkale'de savaşmak zorunda kaldık ve o savaşı kazandık. Dolayısıyla Çanakkale, Sarıkamış o gün de omuz omuza bugün de omuz omuza. Türkiye’nin her yerinden 81 ilden bugün misafirlerimiz var. Gençlerimiz var, genç kalan yaşlılarımız var. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Hepsinin mekanları cennet olsun. İşte gençler şühedanın izinden yürüyerek diyorlar ki 'Biz ecdadın hangi şartlarda bize bu toprakları vatan olarak bıraktığını biliyoruz. Aynı şekilde bizde gelecek nesillere vatan olarak bırakacağız'. Allah herkesten razı olsun Bu etkinliklere katılanlardan razı olsun. Bu bilinci geleceğe taşıyan herkesten razı olsun. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mız yıllardır Sarıkamış şehitlerinin doğru anılması onların hangi ruhla mücadele ettiğinin doğru anlatılması adına hep destek verdi. Hep yanımızda oldu müteşekkiriz. 81 ilde 80 milyon bugün ister yürüyerek ister ekranı başında ister kalpten hep yanımızda. Şühedanın izinde, şühedayı minnetle şükranla anıyoruz."

EKSİ 15 DERECEDE NÖBET

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve dernek üyeleri, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Allahuekber Dağları'nda sıfırın altında 15 derecede nöbet tuttu. Başkan Yıldız ve dernek üyeleri, sabah erken saatlerde ise 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla düzenlenen şehitleri anma yürüyüşüne katıldı.

Kars Serhat Boyları Derneği, Sarıkamış Harekatı'nda donarak, şehit düşen 60 bin askeri harekatın 103'üncü yılında da unutmadı. Dernek Başkanı Muharrem Yıldız, Cıbılıtepe Kayak Merkezi'ne 100 kamyon kar kullanılarak yapılan asker heykellerini ziyaret etti. Harekatta hayatını kaybeden 60 bin şehit için dua edip karanfil bırakan Başkan Muharrem Yıldız, "Üniversite hocalarımız ve öğrencilerimiz Sarıkamış Şehitleri'ni unutturmamak için haftalarca çalışarak kardan asker heykellerimizi tamamladılar" dedi.

Sarıkamış Şehitleri'nin kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak için Allahuekber Dağları eteklerinde -15 derecede nöbet tuttuklarını söyleyen Başkan Muharrem Yıldız, "Gelirken üzerlerinde Yemen'den geldikleri için yazlık elbiseleri ve ayakkabıları vardı, aç ve hastaydılar. Ama yüreklerinde iman vardı. Burada yaşayan Müslümanları zulümden kurtarmak ve onların hür, bağımsız yaşamalarını sağlamak istediler. 'Ya Allah Bismillah' diyerek vatan topraklarını işgalden kurtarmak için Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'na kadar geldiler. Bizler için seve seve ölümü seçen bir ecdadın torunları olarak bizler de onların o kahramanlıklarını unutmamak ve gelecek nesillere unutturmamak için nöbetteyiz" diye konuştu.



KAHRAMANMARAŞ'TA DEV TÜRK BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ

Kahramanmaraş'ta, 100 metrelik dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan askerler anıldı.

Yurt genelinde düzenlenen 'Türkiye şehitlerine yürüyor' programı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü de yürüyüş organize etti. Müdürlük önünde toplanan gençler ve sporcular, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Yürüyüş öncesi konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 103 yıl önce donarak şehit olan Mehmetçiklere minnettar olduklarını belirterek, "103 yıl önce Allahuekber Dağlarında Türk milletinin bekası ve geleceği adına mücadele veren kahraman ecdadımıza, kahraman Mehmetçiğe, atasına fedakar ve feragat ederek yapmış olduğu bu mücadeleden dolayı gençlerimiz bugün anma etkinliğinde. Yürüyüşü de şehitlikte bitirmiş olacağız" dedi.

Daha sonra dev bayrakla birlikte Şeyhadil Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe doğru yürüyüşe geçildi. Grup tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Yürüyüş sonunda şehitlikteki mezarlar ziyaret dilip Kuran-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ EDİRNE'DE ANILDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Edirne'de düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış şehitleri için Edirne’de anma programı düzenlendi. Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü önünde Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran ve daire müdürleriyle öğrencilerden oluşan kalabalık, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi. Atatürk Bulvarı'na ay- yıldızlı atkı ve berelerle çıkan grup, ellerinde 'Gençlik şühedanın izinde, Sarıkamış' yazılı pankart taşıdı.

Atatürk Anıtı’nda Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Edirne Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın şanlı tarihin hüzünlü bir yaprağı olduğunu ifade ederek, "Tarihimizde nice zaferlerle gururlandığımız gibi hüzünle yad ettiğimiz zamanlarda olmuştur. Sarıkamış hüzünlü bir yanımızdır. Yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz acımızdır. bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için alınacak dersler, yapılacak işler vardır. Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurutuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi ülke dara düştüğünde 'Biz buradayız, bu ülkenin teminatıyız' diyen gençlerimiz var" diye konuştu.

Edirne Müftülüğü duahanı tarafından Sarıkamış şehitleri için dua okurken, kapanış programında Edirne Kızılay Şubesince katılanlara sıcak çorba dağıtıldı. Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ SAKARYA'DA ANILDI

Kara'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Adapazarı'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, Adapazarı'da Sarıkamış şehitlerini anmak için yürüyüş düzenlendi. Kent merkezindeki yüzme havuzu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde Türk bayrakları ve 'Sarıkamış' yazılı pankartlarla yürüdü. Yürüyüşe Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Aile ve Sosyal Politikalar Sakarya İl Müdürü Mutlu Işıksu, Gençlik Merkezi üyeleri ve Sakaryalılar katıldı. Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı üzerinden yapılan yürüyüş, Yorgalar Mezarlığı'nda son buldu. Sarıkamış ile ilgili konuşmaların yapılmasının ardından Kur'an okunmasıyla anma programı sona erdi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ÇANAKKALE'DE ANILDI

Çanakkale'de 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle, 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik anıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılara burada Türk Bayrağı ile üzerinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' yazılı bere ve kaşkol dağıtıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Yıldız ile öğrencilerin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladıkları anma yürüyüşünü, Demircioğlu, Atatürk ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerini izleyerek kordon boyundaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında sonlandırdı.

Burada düzenlenen törende Sarıkamış şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Gençlik Merkezleri Gönüllüsü ve ÇOMÜ öğrencisi Tuğçe Fidan, 1'inci Dünya Savaşı'nda, 22 Aralık 1914 ile 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birliklerin Sarıkamış'taki Allahuekber dağlarında, Rus kuvvetlerini püskürtmeye çalışırken kara kışa yenik düştüğünü belirtti. Fidan, şöyle dedi:

"Annelerin gözbebekleri, babalarının aslan parçaları sonsuz beyazlığın içinde hakka varmışlardır. Binlerce Mehmetçik topa düşmana topa tüfeğe değil ne yazık ki yokluğa, yoksulluğa, açlığa yenilmiştir. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki subayların Allahuekber dağlarındaki sessiz anma törenleri, 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, başta gençler olmak üzere kamuoyuna mal edilerek hafızaların tazelenmesi ve ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkılmasını sağladı. Bugünde onun için burada tam 103 yıl önce Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanının aziz hatıralarını yad etmek ve gençliğin, şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunuyoruz."

Anma töreninin sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

ESKİŞEHİR'DE 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ' YAPILDI

Eskişehir'de düzenlenen 'Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne 5 bini aşkın kişi katıldı. 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez de en önde yürüdü.

Eskişehir'deki yürüyüş Gar önünde başladı. Vali Yardımcısı Akın Ağca, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy'un da katıldığı yürüyüşte gençler 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı. 50 metrelik Türk bayrağını tutanların en önünde Eskişehir Ticaret Odası 3-B sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki ikizler Ümmü Gülsüm Eğilmez ile Zeynep Eğilmez yürüdü.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyen kalabalık Hava Şehitliği'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından dua okundu, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek kırmızı karanfiller bırakıldı.

ÇANKIRI'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜLER

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Çankırı'da düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Çankırı'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yürüyüş Gençlik Merkezi önünde başladı. Yürüyüşe, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlara ay yıldız işlemeleri atı ve bere dağıtıldı. Yürüyüş Atatürk anıtına önünde sona erdi. Burada konuşan Vali Aktaş, Sarıkamış Harekatı'nın büyük bir dram ve aynı zamanda büyük bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Sarıkamış ruhunun yaşatıldığını belirten Vali Aktaş, "Öyle bir toplumun fertleriyiz ki Sarıkamış ruhu hala içimizde yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Çankırı’nın kahraman evlatlarından Sarıkamış’a saygılar, sevgiler gönderiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

ORDU'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI

Ordu Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Fatsa ilçesinde 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için düzenlenen anma yürüyüşü Fatsa ilçesindeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'ndan başladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte donarak şehit olan askerler için dua edildi. Programda konuşan Vali Yavuz, şöyle dedi:

"Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda hür ve bağımsız yaşamanın bedelini 1000 yıldır ödüyoruz ve ödemeye de devam ediyoruz. 1071 yılında başlayan diriliş bize bir Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti bağışlamıştır. Balkanlara, Avrupa’ya ve dünyanın en ücra köşelerine kadar taşıma fırsatını bahşetmiştir. Tarihimizi, ecdadımızı iyi öğrenmeliyiz, hürmet ve saygıda kusur etmemeliyiz. Zaferin Allah’ın olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Sarıkamış’ta sefere çıkan ordumuz, Allah ve Resulü’ne kavuşmuş ve emeline ulaşmıştır."

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ SİNOP'TA ANILDI

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. Eski Garaj önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Hasan İpek, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali İpek, "Bugün, 103 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan atalarımızı anmak için buradayız. Onlar, ölmediler. Onlar, bizlere şefaatçi olmak için bekliyorlar. Şehit evladı olmanın verdiği gururla ve her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatana sahip olmanın gururuyla sizleri sevgi saygı ve hürmetlerimle selamlıyor, hepinize şehitlerimize layık olacak bir ömür ve onların hatıralarını her zaman yad edecek bir fikir ve hayat sürdürmenizi temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN 103'ÜNCÜ YILDA 104 METRELİK BAYRAKLA YÜRÜDÜLER

Isparta'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Isparta'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Isparta Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

Endüstri Meslek Lisesi önünde başlayan yürüyüş, Mimar Sinan Caddesi'nden Kaymakkapı Meydanı Belediye Kültür Sineması önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtıldı. Yürüyüşte Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılına ithafen 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılanlar da Türk bayraklarıyla Belediye Kültür Sineması'nın önüne kadar yürüdü. Ardından anma programı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başta Sarıkamış olmak üzere tüm şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Günaydın, tarih boyunca millet ve devlet için canını veren tüm şehitleri andığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından şiir dinletisi sunuldu. Gençlik Merkezi tiyatro gönüllerinin hazırladığı 'Soğuk Cennet' oyunu sahnelendi. Oyun ilgiyle izlenirken, duygulananlar olduğu da görüldü. Oyun sonunda Günaydın, organizasyon komitesini ve oyuncuları tebrik etti.

Anma programının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara helva dağıtıldı. İlk ikramı ise Isparta Valisi Günaydın yaptı.

SİS DAĞI'NDA ANMA

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında şehitler için anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekâtı’nın 103'üncü yıl dönümünde donarak şehit olan 60 bin Türk askeri için Havza ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma yürüyüşü düzenlendi. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vali Yardımcısı Nusret Yılmaz, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Şalpazarı Kaymakamı Murat Beşikci, İlçe Belediye Başkanı Refik Kurukız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş sonunda 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı zirvesine ulaşan kalabalık, burada şehitler için okunan Kuran-ı Kerim’i dinledi, dua etti.