''Türkiye S-400'leri alacaktır' demiyorum, almıştır''

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.



- Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

- Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğraduk. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.



- Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.



- Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.



- Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.



- Bizim müttefikimiz 10 binlerce tır ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.



- 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.



- Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.



- S-400 ile F-35 sorunları ayrı göremeyiz. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini ayrı göremeyiz.



- Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.



- Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak.



- Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.



- Biz sözleşmemizi imzaladık, kısa zamanda da gelecek. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız dedik. Ama onlar bize evet diyemediler.



- F-35'lerden dışlanmamızı tüm platformlarda soracağız.



- Terör koridorunu Fırat'ın doğusunda da paramparça edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz.



- Siyasi istikrarsızlık oluşturmak için çevrilen numaraların farkındayız. Bu tuzağa asla düşmeyeceğiz.