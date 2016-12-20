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Türkiye, Rusya ve İran'dan flaş karar! Süreç başladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de siyasi bir çözüm bulmak için süreç başlattığını açıkladı

Türkiye, Rusya ve İran'dan flaş karar! Süreç başladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de siyasi bir çözüm bulmak için süreç başlattığını açıkladı

20 Aralık 2016 Salı 16:13
Türkiye, Rusya ve İran'dan flaş karar! Süreç başladı
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RUSYA'NIN başkenti Moskova’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirildi.
Üç bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Reuters'ın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye krizinde üç ülkenin birlikte çalışacakları mesajını verdi. Cevad Zarif, Suriye’de yalnızca askeri değil siyasi bir çözüm olduğunu da ifade etti. Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de siyasi bir  çözüm bulmak için yeni bir süreç başlattığını söyleyen zarif, Suriye’de ateşkeste uzlaşılmasını umduğunu da belirtti.

LAVROV: ORTAK BİLDİRİ KABUL EDİLDİ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki krize çözüm bulmak için yapılacakların belirlendiği ortak bir bildiri kabul ettiğini söyledi.Lavrov, Türkiye ve İran'ın barış deklarasyonunu desteklediğini belirtti. 
Lavrov, "Türkiye-Rusya-İran işbirliği, Doğu Halep'ten sivillerin tahliye edilmesini ve silahlı grupların ayrılmasını sağladı.   Tahliyelerin, bir iki gün içinde sona ereceğini düşününüyorum. Bu durum üçlü  formatın verimli olduğunu gösterdi" dedi.
 

ÇAVUŞOĞLU: KALICI ATEŞKES İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye'de kalıcı bir ateşkes için çalışacaklarını vurguladı. 

'MOSKOVA DEKLARASYONU' HAZIRLANIYOR
Öte yandan TASS'ın Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Rusya, Suriye'deki krizi bitirmek için yol haritası belirlemek amacıyla 'Moskova Deklarasyonu' hazırladığını bildirdi. Deklarasyonun, imzalayanlar tarafından Suriye'de garantiye alınacak bir ateşkesi hedefleyeceği belirtildi.
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