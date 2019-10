Türkiye'nin teröristlere verdiği süre doluyor! İşte son durum

GEÇEN hafta Ankara'da bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG mensuplarının Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaşması konusunda mutabık kalmış, bunun sağlanması için ise Türkiye'den 5 günlük süre talep edilmişti.

Pence, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında bu anlaşma için ateşkes ifadesini kullansa da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun bir ateşkes olmadığını söyledi: "Ateşkes meşru taraflar arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır."

RASULAYN EL DEĞİŞTİRDİ

ABD ve Türkiye arasındaki anlaşma açıklandığında Türkiye sınırındaki Rasulayn kenti Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif silahlı örgütlerden oluşan Milli Ordu tarafından kuşatılmış durumdaydı.

Anlaşmanın ardından bölgedeki kaynaklar çatışmaların devam ettiğini yazarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rasulayn'daki çatışma haberleri için, "Böyle bir çatışma söz konusu değil. Bunlar dezenformasyondur" dedi. Terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, bölgeden çıkmaları için bir koridor açılmasını talep etti. Hafta sonu koridorun açılmasının ardından bazı teröristler bölgeyi terk etti. Böylece Rasulayn kent merkezinin kontrolü TSK ve Milli Ordu'ya geçti.

TERÖRİSTLER RASULAYN VE TEL ABYAD'DAN ÇEKİLECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

120 saatlik süre devam ederken, 20 Ekim'de Tel Abyad bölgesinde bir Türk askeri hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı, askerin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, güçlerinin Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki 120 kilometrelik bölgede sınırdan 30 kilometre uzağa çekileceğini açıkladı.

ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmada yer alan terör örgütü YPG'nin elindeki silahların alınması meselesinin ise kimin tarafından ve nasıl yapılacağına dair net bir ifade bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye sınırında terör örgütü YPG'nin bulunduğu diğer bölgelere ise Suriye ordusuna bağlı birlikler girdi. Menbiç, Kobani, Kamışlı, Tel Tamir ve Haseke'de artık Suriye ordusu bulunuyor.

Suriye ordusunun girdiği bölgelerde güvenli bölgenin işleyip işlemeyeceği, bu bölgelerdekiterör örgütü YPG varlığına ne olacağı gibi konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ekim'deki Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesindeki ana konulardan biri olacağı düşünülüyor.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLDİ

ABD askerleri Menbiç ve Kobani'nin ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinden çekildi. 21 Ekim'de gerçekleşen çekilme sırasında ABD askerlerini taşıyan zırhlı araçlara çürük meyve ve taş atıldı. ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekse de ülkenin doğusunda, Fırat'ın doğusu ile Irak sınırı arasında kalan ve YPG'nin kontrolünde petrol üretimi yapılan noktalardan şimdilik çekilmeyeceğini açıkladı.

SÜRE DOLUNCA NE OLACAK?

Türkiye, 120 saatlik süre dolduğunda terör örgütü YPG çekilmemişse, örgüt belirlediği güvenli bölgeden çıkana kadar operasyonun süreceğini açıkladı. Terör örgütünün çekilmesi durumunda ise TSK ve Milli Ordu'nun kontrolü ele geçirdiği bölgelerde güvenli bölge inşasının başlanması bekleniyor.

SURİYE ORDUSUNUN DENETİMİNDEKİ BÖLGELER ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNDE NETLEŞECEK

Fakat Türkiye'nin ilan ettiği güvenli bölge içinde Suriye ordusunun denetiminde bulunan noktalara ne olacağı henüz kesinleşmiş değil. Bu konu Soçi'deki Putin - Erdoğan görüşmesinden sonra netleşebilir.

Cevabı bilinmeyen bir soru da güvenli bölgede planlanan yerleşim yerlerinin inşaat maliyetini kimin karşılayacağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgeyi uluslararası toplumun finansmanıyla inşa etmek istediğini açıklamıştı.

Süre dolunca gündeme gelecek bir diğer konu da, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin çekilmesi ve buna paralel olarak operasyonun sonlanmasıyla birlikte ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarının sonlanacağını açıklamıştı.

KALIN, TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLİRSE OPERASYON DURUR DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın, YPG/PKK'nın bölgeden tamamen çekildiğinden emin olunması halinde durdurulacağını belirterek, "Tüm YPG teröristlerinin bölgeden ayrıldığından emin olursak o zaman harekatı durdururuz." ifadesini kullandı.

ALMANYA'DAN ÖNERİ

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdi. Karrenbauer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in öneriye onay verdiğini ve Batılı müttefiklere bunu ilettiklerini ifade etti. Brüksel'de perşembe günü yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini ifade eden Karrenbauer, bu girişimin Avrupa için mantıklı olacağını dile getirdi.

Karrenbauer, "Bu çözümün neye benzeyeceği sorusunun cevabı, oradaki gerilimi azaltmak amacıyla Türkiye ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenlik bölgesi oluşturmakta yatıyor. Burada teröre karşı mücadele ve DEAŞ teröristlerine karşı mücadeleyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Amaçlardan bir diğeri de Birleşmiş Milletler kararını takiben yeni başlayan anayasal süreci devam ettirmek." ifadesini kullandı.

PUTİN - MACRON GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi. Putin'in Macron'u, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Suriye'deki ilgili taraflar arasında temas kurulmasında, tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasında Rusya'nın çabaları konusunda bilgi verildi." ifadesi kullanıldı. Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre'de ay sonunda toplanacak Anayasa Komisyonu çerçevesinde Suriye'de diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

ATEŞELERE BİLGİLENDİRME

Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, "(Suriye) Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." ifadesini kullandı. Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma konusunda açıklamalarda bulundu.Trump, "Güzel haberler geliyor, ateşkes sürüyor. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle birçok Türk hayatını kaybetti, her iki tarafa da bakmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "DEAŞ o dönemde her yerdeydi. Onları ben yakaladım. Sizden ya da sahte alimlerden daha çok şey biliyorum." diye konuştu.

AKAR'DAN NET MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu bir ateşkes değildir. Harekâta 17 Ekim 2019 tarihli Türkiye-ABD ortak açıklamasının yayımlanmasıyla ara verildi. Bu arada hasmane tutum, taciz ve saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir." ifadelerini kullandı.