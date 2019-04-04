'Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı siz misiniz' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

BBC World'de "'Seçimin kazanını' İmamoğlu, iktidardaki AK Parti'nin yöneticilerinin kaybetmesini bilmediğini söyledi" başlığıyla yayımlanan haber-röportajda, İstanbul muhabiri Mark Lowen, pazar günkü seçimi gayriresmi sonuçlara göre yaklaşık 25 bin oy farkla kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun artık basın toplantıları ve Twitter hesabında kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttığına dikkat çekti.

'ERDOĞAN BIRAKMAK İSTEMİYOR'

'AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir zamanlar kendisinin belediye başkanı olduğu Türkiye'nin ekonomik güç merkezi İstanbul'u bırakmak istemediği' yorumunu yapan Lowen, CHP'li siyasetçiye AK Parti'nin İstanbul'u Erdoğan ve Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın resimlerinin bulunduğu 'Teşekkürler İstanbul' posterleriyle donatması' hakkında ne düşündükü sordu. İmamoğlu, "Kibar bir davranış değil. Yüksek Seçim Kurulu'nın sonuçları elimizde ve kimin önde olduğunu biliyoruz" dedi.

'HANİ EN GÜVENİLİR SEÇİM SİSTEMİ BİZDEYDİ?'

AK Parti'nin geçersiz oyların seçim sonuçlarını tehlikeye soktuğu ve bu seçimin 'Türk demokrasi tarihinin en büyük şaibesi' olduğu açıklamaları hatırlatıldığında, İmamoğlu, "Elbette katılmıyorum" diyerek şöyle devam etti: "Düne kadar hükümet ile onun partisi Türkiye'nin en güvenilir seçim sistemine sahip olduğunu savunuyor, hiçbir sıkıntı yok diyor, Türkiye'nin seçim sistemini en övgülü şekilde anlatıyordu."

'YENİLGİYE KILIF'

"Bu şekilde söylemeleri, başarısız olmalarına kılıf aramaları." "Seçim gecesi sandık başlarında 1 milyon kişi görev yaptı."

'KAZANDIĞIMI BİLİYORUM'

"Sandık görevlileri şüpheli bir durum varsa şerhini koyar ve itiraz hakkını sabit kılar. Burada resmi uygulama böyledir." "Ben kazandığımı bildiğim için bu kadar emin kendimi anlatıyorum topluma."

'SONUN BAŞLANGICI MI?'

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve daha bir dizi büyükşehri kaybettiğinin resmileşmesi halinde Erdoğan'ın ağır darbe yiyeceği ve 16 yıllık iktidarı açısından dönüm noktası oluşturabileceği yorumunu yapan BBC muhabirinin, bunun Cumhurbaşkanı'nın iktidarı açısından sonun başlangıcı olup olmadığı sorusunu yönelttiği İmamoğlu şunları söyledi: "Her şeyin bir sonu vardır. Partilerin hükümetlerin, hayatın kendisinin. Sayın Erdoğan iktidarda 17. yılını doldurdu. Sorunlar ve hoşlanmadığımız şeyler olmakla birlikte bu siyasi bir başarıdır. Elbette her şey gibi bunun da bir gün sonu gelecek." "Türkiye'nin sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mudur" sorusunu da gülerek İnigilizce "God konows" (Tanrı bilir) diye yanıtladı.

'2014 VE 2017'DE MUHALEFETİN İTİRAZLARI KABUL EDİLMEMİŞTİ'

BBC'nin haberinde AK Parti'nin oyları yeniden saydırmasının çifte standart suçlamalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. 2014 yerel seçiminde muhalefetn Ankara'da oyların yeniden sayılması için yaptığı itirazın reddedildiği, 2017'de başkanlık sistemine geçme referendumunda hükümetin kontrolündeki Yüksek Seçim Kurulu'nun kural değiştirdiği ve mühürsüz zarfların geçerli kabul edilip sayılması yönünde karar verdiği, bunun seçim hilesi olduğunu söyleyen muahelefet partilerinin de susturulduğu hatırlatıldı.