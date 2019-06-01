Türkiye'nin ortak çalışma grubu teklifine ABD'den iki farklı tepki

TÜRKİYE ve ABD arasında S-400 krizinin aşılması için çabalar sürerken, hem Türk hem de ABD basınında yeni iddialar ortaya atıldı. Amerikalı ve Türk yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Rusya'da satın aldığı S-400 füze sistemleri konusunda çalışma grubu oluşturulması için uzlaştı.

TRUMP ÇALIŞMA GRUBU TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, iki liderin geçen günlerde yaptığı telefon görüşmesinde Trump'ın ortak çalışma grubu öneriye sıcak yaklaştığını söylediği ifade edildi.

Independent'in haberine göre de Türkiye ve ABD'nin S-400'lere ilişkin ortak çalışma grubu konusunda uzlaştığına ilişkin haberler, Türkiye'de 2016 yılında önce terör örgütüne üye olmak sonra da terör örgütüne yardım etmekle suçlanan eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin ev hapsine alınmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, Serkan Gölge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kameralar önünde yaptığı açıklamada teşekkür etmişti.

Hem Middle East Eye ile Bloomberg'te yer alan habere göre de Trump, telefon görüşmesinde çalışma grubu önerisine sıcak baktığının mesajını verdi. Ancak Bloomberg'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan Amerikalı bir yetkiliye göre, Amerikan tarafının görüşü söz konusu grubun yapacağı çalışmadan çıkacak bulguların ABD'nin Rus sistemlerinin yerleştirilmesinin F-35'leri riske atacağı tezini destekleyeceği yönünde.

"TÜRKİYE İKİSİNDEN BİRİNİ SEÇMEK ZORUNDA"

İki tarafın S-400 ve F-35’ler konusunda oluşturulacak çalışma grubu üzerinde mutabık kaldığı haberi görüşmelerde bir miktar ilerleme sağlandığının ancak bir açılım olmadığının işareti olarak algılandı. Türkiye S-400 konusunda hala geri adım olmayacağının mesajını veriyor. Bloomberg'in haberine göre, Amerika ise ortak çalışma grubunu Türkiye'ye Rus füze savunma sisteminin ABD yapımı gelişmiş silahlarla neden uyumsuz olduğunu ve Türkiye'nin ikisinden birini seçmek zorunda olduğunu açıklamak için bir araç olarak görüyor.

"PENTAGON ORTAK ÇALIŞMA GRUBUNA KARŞI"

NTV'nin ABD Temsilcisi Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yaptığını söyledi. Pentagon'ndan yapılan yazılı açıklamada bir kez daha S-400 için çalışma grubu kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.

Günay, Trump'ın ortak çalışma grubuyla ilgili sıcak mesaj verdiği haberleriyle ilgili de "ABD'nin somut adımını görmeden Trump'ın sözüne her zaman temkinli yaklaşılmalı. Amerika sadece Trump’tan ibaret değil" yorumunda bulundu.

Öte yandan Reuters'a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey iki Türk yetkili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olası ABD yaptırımı ve F-35 uçaklarının teslimatının iptal edilmesiyle ilgili endişelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar ulaştığını iddia etti.

ANKARA'DAKİ BAZI İSİMLER ENDİŞELİ

Yetkililerden biri "Bazı üst düzey yetkililer, bu teslimatın (S-400), en azından haziran ayında yapılmasına karşı çıkıyor. Bir üst düzey yetkili, bu görüşünü Erdoğan'a da iletti" değerlendirmesinde bulundu. Aynı yetkili, S-400 teslimatına karşı çıkan Ankara'daki görevlilerin NATO ile ilişkileri bozacağı, ABD'nin yaptırımlarını devreye sokacağı ve Amerikan yapımı Patriot füzelerini tamamen devre dışı bırakacağı endişesini taşıdığını aktardı.

Rusya ile varılan S-400 anlaşmasının içeriğine hakim olan diğer Türk yetkili ise olası ABD yaptırımlarının başkentte endişe yarattığını doğruladı, ancak Türkiye'nin pozisyonundan geri adım atmayacağını söyledi.

"İSTİHBARAT PAYLAŞIMLARI DA ETKİLENEBİLİR"

NATO'ya üye bir Avrupa Birliği ülkesinden askeri bir yetkili ise S-400 satın almasının Türkiye'ye daha fazlasına mal olabileceğini belirtti. Askeri yetkili "NATO Türkiye'yi satın almamaya zorlayamaz, ancak Ankara'nın böyle devam etmesi durumunda bunun ittifaktaki istihbari paylaşım ile diğer savunma alımları üzerinde etkileri olabilir" dedi.

Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamalar S-400 teslimatının temmuz ayında gerçekleşebileceğini işaret ediyor.