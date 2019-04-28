Türkiye'nin 'mikro drone timi' göreve hazır

TÜRK savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojilere imza atıyor. Bu amaçla geliştirilen ürünlere, keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı görevlerini yapabilen Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi eklendi. Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri'in, savunma sanayisindeki markası ASİSGUARD, Türkiye için yenilikçi bir drone çözümü üretti.

"Saldırmaya hazır, atılgan" anlamına gelen ve pervaneden pervaneye 10 santimetre büyüklüğündeki Salgur adı verilen vurucu mikro drone sistemi, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

Şirketin drone ailesinin ürünleri arasında yer alan Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev yapabiliyor.

"Orada olduğunu sadece siz bileceksiniz" yaklaşımıyla sunulan Salgur, milli bir yazılım ve donanım çözümü olarak geliştirildi.

"Mikro drone timi" kuruyorlar

Kapalı veya açık alanda tekli görevlerin yanı sıra araçlar, adeta bir "drone timi" gibi eş zamanlı koordineli görev icra edebiliyor. Çoklu görevlerde, 6 drone kadar sürü halinde sorumluluk üstlenebiliyor.

GPS'siz çalışabilen Salgur, komuta merkezi ile irtibatı kesilse bile tanımlanmış görevi tamamlıyor. Eş zamanlı çoklu drone görevlerinde her bir drone için farklı görev tanımlanabiliyor. Yapay görü ile rota belirleyebiliyor. HD ve termal kameralara sahip bulunuyor.

Yüz, yazı, obje, araç, ses tanıma yeteneklerine sahip Salgur, uçaktan ve elden atılabiliyor. Her biri araç tekrarlayıcı olarak tanımlanarak en uçtaki drone için görev menzili artırılabiliyor. 2 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor ve görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyor. Salgur, 25 dakika uçuş süresine sahip bulunuyor.

Salgur, keşif modunda çalışırken, üzerindeki kamera ve sensörler marifetiyle gerçek zamanlı olarak nesne tanıma, lokasyon algılama gibi görevler icra edebiliyor. Dinleme modunda çalışırken belirli bir mekana sızarak ses dinleme görevi yapabiliyor. İzleme modunda çalışırken belirli bir mekana sızarak izleme ve takip görevleri gerçekleştirebiliyor. Saldırı modunda çalışırken uygun faydalı yükle tehdidi etkisiz hale getirebiliyor.

