Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasıyla ilgili flaş gelişme!

ALINAN bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet T. ile babası Mehmet T'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'MAĞRURUM'



Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz" ifadesi üzerine Abdülsamet T, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi.



