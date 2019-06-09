Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasıyla ilgili flaş gelişme!

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi

Türkiye'nin konuştuğu trafik kazasıyla ilgili flaş gelişme!
banner404

ALINAN bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin  öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra  adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet T. ile babası Mehmet T'nin  savcılıkça ifadesi alındı.
Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
'MAĞRURUM'
 
Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz"  ifadesi üzerine Abdülsamet T, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan  koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi.
 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koç Holding ve BonAir Havacılık'tan 'özel...
Koç Holding ve BonAir Havacılık'tan 'özel...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479