Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Tutuklandı

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Tutuklandı
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ANADOLU  Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında çıkarılan  tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında yeniden gözaltına alınan şüpheli  U.Ö'nun, Anadolu Adalet Sarayındaki işlemleri tamamlandı.
Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün "kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
 
Olayın geçmişi
 
Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki  çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevkedilen  şüpheli U.Ö, burada nöbetçi savcılıkça "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve  "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması  talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
 
Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö. hakkında  "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına  çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara itiraz edilmesi üzerine,  şüpheli U.Ö. yeniden gözaltına alınmıştı.
 

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