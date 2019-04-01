Türkiye'nin konuştuğu Komünist Başkan Maçoğlu'nun, asıl mesleğine bakın!

1

31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Tunceli oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu açılan sandıklardan adı en çok çıkan aday oldu. Sonuçlar henüz resmi olarak açıklanmasa da Fatih Mehmet Maçoğlu Twitter'dan zaferini ilan etti ve destek verenlere teşekkür etti.