banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Türkiye'nin konuştuğu iddiayla ilgili sessizliğini bozdu

Türkiye gündemini sarsan gazeteci Rahmi Turan'ın, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuşan Devlet Bahçeli, "Bu kumpas değil, projedir. CHP'de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, Atatürk'ün ahı tutmuştur." dedi.

GÜNDEM 26.11.2019, 10:45
Türkiye'nin konuştuğu iddiayla ilgili sessizliğini bozdu
banner404

SÖZCÜ yazarı Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li Erdoğan'la görüştü" iddiası Türkiye gündemini sarsmıştı. İddiaların ardından sessizliği bozan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye sert sözler söyleyerek tepki gösterdi.

"KUMPAS DEĞİL, PROJE"

İddialarla ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Bir defa yaşananlar bana göre bir kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir." dedi.

"İŞİ GÜCÜ YALAN DOLAN"

Türkgün gazetesine konuşan MHP liderinin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

CHP Genel Başkanı siyaseti körleştiren ve kötüleyen bir zihniyet ve dibe battı. Ülkemizin içeride istikrarsızlaştırılması, dışarıda da itibarsızlaştırılması için kaygı verici bir arayışın içine gömüldü. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye'de can ve mal güvenliğinin olmadığını söylüyor. Bu Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Kimlerin hesabına çalışıyor? Dünyanın hangi demokratik ve medeni ülkesinde devletini/ülkesini karalayan, kundaklayan ve hassasiyetlerini kurcalayan bir muhalefet anlayışı vardır? İşi gücü, yalan dolan.

"KILIÇDAROĞLU, GÜNDEN GÜNE ERİYOR"

Terör örgütleriyle al takke ver külah içinde. FETÖ'ye tamam demiş, bunu bizzat kendi partisinde üst mevkilerde bulunan siyasetçiler itiraf ediyor. Pensilvanya'yla uzaktan paslaşıp, yakından temas kuruyor. PKK ve YPG, Kılıçdaroğlu'nun aklını başından almış, oyuncağa çevirmişler! Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kaynağından ve kökünden tamamen kopmuştur. Atatürk'ün mirası yağmalanmıştır. Yabancı başkentlerin esaretine giren bir CHP söz konusudur. Bununla birlikte muhasım lobilerin tasallutu altındadır. Kılıçdaroğlu günden güne erirken, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengelerini de bozmanın çabasındadır.

"ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞTUR"

Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal'in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz budur. Süreç nasıl ilerler bilemem, çok da dert etmem. Su akar mecrasını bulur. Fakat bir gerçeğin altını tekraren çizmek isterim: Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. CHP'nin gelenekleri ve gerçekleri bu şahsı artık taşıyamıyor.

Dilinin ayarı kaçtığından densizliği de tavan yapmış durumda. Terör örgütleriyle girdiği mesai onun çuvallatmış, Atatürk'ün ahı tutmuştur. CHP'de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz, sular durulmaz, kanamaya yol açan yüksek basınç dinmez.

Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. Çivi tutmayan çürük tahtaların üzerinde daha fazla duramazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor.

"KENDİ ARKADAŞLARINA GÜVENMİYOR"

Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla gizemli bir CHP'linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan'dır.

Kaynağı da son derece şüphelidir. Sonunda yazan da, kaynak da, suçlanan da, suçlayanlar da konuşmuştur. Akıl tutulması had safhadadır. Ortalık karmakarışıktır. İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu'nun Rahmi Turan'ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır.

Cumhurbaşkanı, 'Külliyen yalan' diyor, Muharrem İnce, 'Kendimi yakarım ve CHP'de çete var' diyor, kaynak 'Israrlıyım' mesajı veriyor, Rahmi Turan 'Hata yaptım' diye yazıyor, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarda, 9 Kasım saat 01.15'de gizemli CHP'liyi taşıdığı iddia edilen araçların olmadığı, teşhir edilen plakaların kullanılmadığı dahi söyleniyor, o halde kumpas bunun neresinde? Kılıçdaroğlu'nun bildiği ve inandığı nedir?

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Talat Aille ile 7 yıldır görüşmediğini söyledi.

#türkiye #Rahmi Turan #CHP #devlet bahçeli
Yorumlar (0)
15°
gök gürültülü yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 26 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545