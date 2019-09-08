Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme
Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı
GÜNDEM 08.09.2019, 14:31
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
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