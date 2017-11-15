Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107717
ALTIN
159.872
DOLAR
3.8891
STERLİN
5.1201
EURO
4.5874
16 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
16 Kasım 2017 Antalya -...
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
banner468

Türkiye'nin konuştuğu adam hastaneye kaldırıldı

Ankara Kızılay’da caddede yürürken “balona röveşata atmaya çalışan adam” olarak sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ve 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı

Türkiye'nin konuştuğu adam hastaneye kaldırıldı

Ankara Kızılay’da caddede yürürken “balona röveşata atmaya çalışan adam” olarak sosyal medyada tıklanma rekorları kıran ve 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü, psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı

15 Kasım 2017 Çarşamba 19:50
Türkiye'nin konuştuğu adam hastaneye kaldırıldı
banner404

GÜLBEY Türkücü’nün, balona röveşata atmaya çalıştığı an bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerin sosyal medya da paylaşmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. 3 aydır ailesi tarafından aranan Gülbey Türkücü ailesine kavuştu. Türkücü, ailesine kavuştuktan sonra psikolojik sıkıntılarından dolayı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi altına alındı.

“Gülbey’in kardeşi Kürşat, telefonlarıma ve mesajlarıma cevap vermedi”

Türkücü’nün ailesine kavuşmasında büyük payı olan kuyumcuda çalışan Ahmet Öner, hastaneye gitti. Hastaneye giden Öner, tüm çabalarına rağmen Türkücü ailesine ulaşamadığını belirterek, “Bize herhangi bir geri dönüş veya teşekkür etmediler. Böyle bir beklentimiz de yoktu zaten. Aile zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Ben hastaneye geldim aileyi ziyaret etmek için ama güvenlik içeri almadı. Buraya doğru geldiğimde aileyi aradım. Kürşat telefonuna bakmadı. Mesaj attım görmek istiyorum dedim. Mesaja da cevap vermedi. Güvenlikçiler bana ‘annesinin ve kardeşinin burada olmadığını ve doktorların 1. dereceden akrabalar dışında kimseyi almayın’ dediğini söylediler. Açıkçası üzüldüm, görmek istemiştim onları” dedi.

Aile ilk olarak kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Öner, “Bana attıkları mesajlar ve arama kayıtları da duruyor. Telefonla konuştuğumuz da bana ‘ağabey o kişi benim ağabeyim. Psikolojik sıkıntıları var. Bir daha görürsen bana haber verebilir misin?’ dedi. Başta inanamadım sonuçta çocuk popüler oldu. Daha sonra ‘görürsem haber veririm’ dedim” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gülbey Türkücü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müftüden olay 'Atatürk' sözleri
Müftüden olay 'Atatürk' sözleri
Çatışma çıktı! F-16 ve "Atak"lar bölgede
Çatışma çıktı! F-16 ve "Atak"lar bölgede
Terör örgütünün kilit ismi yakalandı
Terör örgütünün kilit ismi yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim