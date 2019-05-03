Türkiye'nin gündemine oturmuştu, Ekrem İmamoğlu yeniden Anıtkabir'de!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde partisinden Belediye Başkanı seçilen 250 isim ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu belediye başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giren CHP'liler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra CHP'li heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"DEMOKRASİYE OLAN BAĞIMLILIĞIMIZLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Torun, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk; Büyük eseriniz CHP'nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığa olan bağımlılığımızla yolumuzda devam ediyoruz."

EKREM İMAMOĞLU YENİDEN ANITKABİR'DE

CHP'li heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından parti genel merkezine geçti. Mazbatayı almadan önceki ziyareti ile tartışılan Ekrem İmamoğlu da ziyarette yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU: ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİK

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik.