Türkiye'nin en pahalısı oldu! 'Kur'an Okuyan Kız' rekor fiyata satıldı
Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6,3 milyon sterline alıcı buldu.
GÜNDEM 28.09.2019, 15:45
LONDRA'DAKİ Bonham müzayedesinde 26 Eylül'de gerçekleştirilen açık arttırmayla Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu 6,3 milyon sterline satıldı.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU
Belirlenen satış fiyatından 10 katı fazla miktarla rekor fiyata satılan Kur'an Okuyan Kız tablosu Türkiye'nin en pahalı tablosu olurken, ünlü arkeolog ve ressamın 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu 5 milyon TL'ye 'Yeşil Cami Önü' tablosu ise 13 milyon 509 bin TL'ye satılmıştı.
"YENİ BİR DÜNYA REKORU OLMASINA ŞAŞIRMADIM"
Yüzyıl Sanatı Başkanı Charles O'Brien, "Osman Hamdi Bey resimlerinin en iyilerinden birisiydi. İhalenin o kadar güçlü olmasına ve sanatçı için yeni bir dünya rekoru olmasına şaşırmadım" dedi.
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