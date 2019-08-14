Türkiye'nin en genç belediye başkanı 4 ayda 645 bin TL borç ödedi

SÖZCÜ gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak tanınan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, göreve başladıktan sonra geçen 4 ayı değerlendirdi."Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işleri tamamlamaya çalıştık. Görevi devraldığımızda kamuya 5 milyon 257 bin 180.21 TL borcumuz vardı. Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmamak için kendimiz sıkıntıya girmeyi göze aldık. Bütçemizin yetmediği yerde kamu kaynaklarını kullanmak zorunda kaldık. Ağustos ayı içerisinde yani 4 ayda 39 bin 435.23 TL tutarında bir hizmeti ilçemize kazandırdık. Kamu borcumuza bu hizmet tutarını da eklediğimizde borcumuz 5 milyon 296 bin 615.44 TL'dir. Banka, özel sektör ve kamu borçlarının toplamı ise 7 milyon 78 bin 501.17 TL. Bugün olduğu gibi bundan sonra da kaynaklarımızı verimli kullanmaya devam edeceğiz."4 ayda vatandaşa doğrudan hitap eden hizmetler yaptıklarını anlatan Tepe, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın bizden öncelikle yol talepleri vardı. Biz de onların daha rahat ulaşımlarını sağlamak amacıyla gerek kendi kaynaklarımızla gerekse de kamu kaynaklarıyla sorunları ortadan kaldırmaya çalıştık. Toplamda 6 bin metrelik beton yol çalışması yaptık. Bunun 2,5 kilometresi Ordu Valiliği bünyesinde ilçemize kazandırıldı. Parke döşeme çalışmalarıyla bozulan kaldırımlar onarılırken, yeni kaldırımlar da hizmete sunuldu. Bunların yanı sıra reglaj ve yol düzenleme çalışmaları 13 mahallemizi kapsayacak şekilde planlı olarak gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.Tepe, ayrıca nikâh ücretlerinin de kaldırıldığını söyledi.Borçlu bir belediye devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Tepe, 4 ayda 645 bin lira borç ödediklerini söyledi.