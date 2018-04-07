Türkiye'nin en büyük uyuşturucu baronu böyle yakalandı!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adı Ergenekon ve Balyoz davalarına dayalı olarak FETÖ ile anılan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ve örgütün 9 üyesi yakalanmıştı.
Herhangi bir operasyona karşın villasının bulunduğu sokağı ve çevresini güvenlik kameralarıyla donatan Zindaşti’nin polis ekiplerince drone ile takip edilmesi görüntüleri ortaya çıktı. Polisin drone kamerasına yansıyan görüntülerde Zindaşti’nin aracından inerek villasına doğru geçtiği görülüyor.
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