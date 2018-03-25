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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen grup, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine boya atarak saldırı gerçekleştirdi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu düşünülen grup, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine boya atarak saldırı gerçekleştirdi

25 Mart 2018 Pazar 21:49
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı
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TÜRKİY'NİN Brüksel Büyükelçiliğine 10-12 kişilik bir  grup saldırı düzenledi. 
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK ile  iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Türkiye'nin  Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluk binalarının ön cephesine kırmızı renkte  boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde  bulundu ve tutanak tuttu.
 
Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi.
 

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BrükselBüyükelçiliğineTürkiyeBüyükelçilik
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