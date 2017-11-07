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Türkiye'nin asıl hedefi Kandil değil!

Terör örgütü PKK’ya karşı içeride yürütülen operasyonların, sınır ötesinde de daha etkili hale getirilmesi için planlamaların yapıldığı öğrenildi

Türkiye'nin asıl hedefi Kandil değil!

Terör örgütü PKK’ya karşı içeride yürütülen operasyonların, sınır ötesinde de daha etkili hale getirilmesi için planlamaların yapıldığı öğrenildi

07 Kasım 2017 Salı 08:51
Türkiye'nin asıl hedefi Kandil değil!
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TSK önceki gün Süleymaniye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK’nın İran kolu PJAK kamplarını vurdu.
 
Güvenlik kaynakları bu atışların Türkiye ile İran arasındaki görüşmeler kapsamında olduğu değerlendirmesi yaptı. İki ülkenin de terör örgütü PKK’nın bölgeden temizlenmesi konusundaki kararlılığının aynı olduğunu belirten kaynaklar, operasyonun asıl adresinin ise kamuoyuna yansıdığı gibi Kandil olmayacağını ifade etti.
KANDİL'DEKİ TERÖRİST SAYISI AZALDI
 
PKK’nın Kandil’deki terörist sayısını azaltıldığını belirten kaynaklar, örgütün tüm kadrosunun Suriye’de Afrin-Rojava ve Kuzey Irak hattında olduğunu bildirdi. Kandil’e operasyon mesajının arkasında bu hedefi işaret edildiğini belirten kaynaklar, şu an yapılan istihbarata dayalı, anlık ve etkili operasyonlarla terör örgütünün ABD zırhına rağmen güvende hissetmediği değerlendirmesini yaptı.
 
TÜRKİYE UYGUN ZEMİN OLUNCA VURACAK
 
Türkiye’nin içeride aralıksız operasyon yapacağını dışarıda ise uygun şartlar oluştuğu her fırsatta vuracağını belirten güvenlik kaynakları, PKK’nın içeriden ve bölgeden temizlemek dışında hiçbir seçenek olmadığını vurguladı.
 
İRAN KARARLI
 
ABD’nin PKK’yı Suriye’de görmek istediğini ancak örgütün Irak’taki varlığını da sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, İran’ın PKK’yı Kuzey Irak’tan ve kendi topraklarından çıkartmak için kararlı olduğunu ifade etti.
 
Güvenlik kaynakları İran’la Türkiye arasında sahada bir ortak harekatın henüz olmadığını, ancak görüşmelerin sürdüğünü belirtti. İran’ın kendi insiyatifi ile kendi sınırları içinde PKK’ya karşı operasyon yaptığını belirten kaynaklar, terör örgütünün Şii Haşdi Şabi güçlerine yanaşma çabası olduğunu bildirdi.
 
Terör örgütün İran’ı karşısına alma gücü olmadığını, Irak’taki mevzilerini kaybetmemek için Haşdi Şabi güçleri üzerinden de İran’a yaklaşma girişiminde bulunduğunu belirtti. Güvenlik kaynakları terör örgütünün zayıfladığı durumlarda bu taktiği kullandığını İran’ı da bu yolla ikna etmeye çalıştığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütüPKKKandil
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