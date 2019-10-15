Türkiye maçı sonrası Fransız bakandan şoke eden paylaşım
Fransa Spor Bakanı Maracineanu, A Milli Takım'ın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı maçta milli futbolcuların verdiği asker selamından duyduğu rahatsızlığını dile getirdi. Maracineanu, yaptığı paylaşımda bu konuda UEFA'dan yaptığım talep ettiğini belirtti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Millilerimiz bu sonuçla gruptaki liderliğini korudu. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi.
UEFA, FRANSA'NIN İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ
A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kalıp liderliğini devam etmesinin ardından Fransa'dan hoş olmayan açıklamalar geldi. Fransız bazı politikacılar, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle güvenlik sorunları çıkabileceğini belirtmiş ve maçın iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. UEFA, Fransa'dan gelen bu talebi doğal olarak reddetmişti.
"UEFA'DAN YAPTIRIM TALEP EDİYORUM"
Fransa Spor Bakanı, karşılaşmanın ardından attığı tweetle dikkatleri üzerine çekti. Maracineanu, "Fransa Futbol Federasyonu ve polislere çok teşekkür ederim, hiçbir taşkınlık olmadı. Türk oyuncuların asker selamı yapması spor ruhuna aykırı. UEFA'nın bu konuda bir yaptırım yapmasını talep ediyorum." paylaşımında bulundu.
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