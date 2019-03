Türkiye kuyu açtı 2,5 milyon kişi suya kavuştu

TATLI su kaynaklarının önemine dikkati çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla her yıl 22 Mart'ta Dünya Su Günü kutlanıyor.

Dünya Su Günü etkinlikleriyle ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı'nda yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993'te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasının ardından her yıl dünya çapında ve Türkiye'de DSİ uhdesinde kutlama yapılmaya başlandı. Bu kutlamalar her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilirken, bu yılın Dünya Su Günü teması "Kimseyi Geride Bırakmamak" olarak belirlendi. Bu temaya uygun olarak DSİ tarafından hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların temiz suya erişimi konusunda kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Savaşın gölgesinde "can suyu" Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkelerinden biri olan Türkiye'de, mevcut ihtiyaçlara ve gelecek gereksinimlerine cevap verebilmek için altyapı projeleri yürütülüyor. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de yapılan su sondaj çalışmalarında, Çobanbey, El Bab, Azez, Mare ve çevrelerinde 91 su kuyusu açılarak yaklaşık 630 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edildi. Suriye'de su sondaj kuyusu açma çalışmaları devam ederken, bu ülke vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Şanlıurfa'da 9, Kahramanmaraş'ta 16, Adana'da 5 olmak üzere toplamda 30 su sondaj kuyusuyla yaklaşık 650 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu sağlandı. Türkiye'de kamp bölgeleri dışında yaşayanlar için de başta Kilis olmak üzere belediyelere katkı amaçlı içme ve kullanma suyu temini için toplam 42 su sondaj kuyusu inşa edildi. Suriye'de ise savaş nedeniyle zarar gören 60 kuyuda bakım ve onarım çalışması yapılarak, bunların 19'u işlevsel hale getirildi. Yapılan tüm su sondaj faaliyetleri kapsamında toplam 10 milyon 500 bin lira harcandı. Afrika ve Suriye'de 2,5 milyon kişiye su Afrika ve Suriye'de açılan 591 kuyuyla 2,5 milyon kişiye içme suyu sağlandı. Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı ile yapılan protokol kapsamında Moritanya'da 96 su sondaj kuyusu açılarak 415 bin kişiye yetecek temiz içme ve kullanma suyu temin edilecek. DSİ'nin Sırbistan, Afganistan, Pakistan, Arnavutluk, Karadağ, Slovenya gibi ülkelerde de çalışmaları devam ediyor. Ayrıca "Asrın Projesi" olarak adlandırılan KKTC Su Temin Projesi ile "yavru vatan"da yaşayanların içme suyu ihtiyacı karşılanırken, KKTC topraklarına yönelik sulama tesisinin yapımına da başlandı.