Türkiye kadın bilim insanlarında AB’yi geride bıraktı

AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle birlikte partner ülkelerle ilgili eğitim verileri de paylaşıyor. Eurostat'ın dün yayınladığı 2017 verilerine göre, Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendislerin oranında çoğu AB ülkesine göre daha iyi bir oran elde etti. AB üyesi ülkelerde toplamda 7.1 milyon kadın bilim insanı ve mühendis bulunuyor. 2017 verilerine göre, Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı yüzde 45 oldu. Türkiye bu oranla, yüzde 41'lik AB ortalamasının üstüne çıkarken; Fransa, Almanya ve İngiltere'yi geride kaldı.

İLK SIRA LİTVANYA'NIN

Litvanya yüzde 57 ile en fazla oranda kadın bilim insanı ve mühendise sahip ülke konumunda. Onu yüzde 54 ile Norveç takip etti. Bulgaristan ve Letonya'da ise oran yüzde 53 oldu. Listenin son sırasında yüzde 25 ile Macaristan ve Lüksemburg yer aldı. Finlandiya yüzde 29 ve Almanya ise yüzde 33 ile AB ortalamasını yakalayamadı.

‘KARAR VERİCİ POZİSYONLARDAKİ KADINLARIN ORANI ÇOK DÜŞÜK'

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurulduğu günden bugüne kadınların teknik, mühendislik alanlarında yer almasının önünü açtığını belirten Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer şöyle konuştu: Bu anlamda Avrupa'nın çoğu ülkesinin çok önündeyiz. Sadece Türkiye'de değil, örneğin ABD gibi birçok ülkedeki üniversitelerde mühendislik gibi alanlarda Türkiye'den çok sayıda kadın öğrenciyi görebilirsiniz. Ancak Avrupa açığın farkında ve büyük teşviklerle bunu kapatmaya çalışıyor. Türkiye kadın araştırmacı ve mühendis oranını artırmak için çalışmalı. Avrupa ülkeleri büyük adımlar atarken, biz olduğumuz yerde beklememeliyiz. Türkiye'de özellikle karar verici pozisyonlardaki kadınların oranı çok düşük. İsveç'te her iki rektörden biri kadınken, Türkiye'de bu oran yüzde 8. Bu alanda kadınların temsilini artırmak için de önlemler bir an önce alınmalı."

'KADINLAR AKADEMİDE VAR'

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise, "Türkiye'de bugün kadın öğretim elemanı oranı yüzde 45'lerde. Son 30 yıldaki artış yaklaşık yüzde 50 oldu. Özellikle yardımcı doçentler ve araştırma görevlilerinin sayısı, diğer unvanlardakine kıyasla daha fazla. Türkiye'deki bu artış, Avrupa ülkelerine kıyasla da ortalamanın üzerinde. Cumhuriyetin ilk yıllarında başöğretmen olarak Atatürk'ün akademide ve memuriyette kadınlara eşit haklar verecek politikalar yürütmesi, açılan ilk üniversitelerin kadın öğrencileri almak için sarf ettiği çabalar bugüne gelinmesinde önemli etkiye sahip" dedi.