Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
banner468

Türkiye işte bu yüzden ayakta: 8 günlük kızımın kıyafeti!

Kuzey Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın yayınladığı videoda söylediği "8 günlük kızımın kıyafeti. Onu koklayarak moral buluyorum." sözleri herkesi duygulandırdı

Türkiye işte bu yüzden ayakta: 8 günlük kızımın kıyafeti!

Kuzey Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın yayınladığı videoda söylediği "8 günlük kızımın kıyafeti. Onu koklayarak moral buluyorum." sözleri herkesi duygulandırdı

29 Ekim 2017 Pazar 12:40
Türkiye işte bu yüzden ayakta: 8 günlük kızımın kıyafeti!
banner404

KUZEY Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı. Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, yayınlanan videoda "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey  Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.

"8 GÜNLÜK KIZIMIN KIYAFETİ"

Kuzey  Irak'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarda görev alan persolelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin videolu mesajı herkesi duygulandırdı. Komutanının görüntülerini cep telefonuyla çeken asker komutanına 'Bir mesajınız var mı ? diye sordu. Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, "Şu an 3018 rakımlı Kuzey  Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi. Görüntüleri çeken asker ise komutanına "İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IrakGüncelKUZEY IRSKTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı
Yoğun bakımdaki Deniz Baykal günler sonra ilk kez eşinin elini sıktı
Anıtkabir'de ilginç kare: Kahraman Kılıçdaroğlu'na öyle bir baktı ki..
Anıtkabir'de ilginç kare: Kahraman Kılıçdaroğlu'na öyle bir baktı ki..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim