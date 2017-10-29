Türkiye işte bu yüzden ayakta: 8 günlük kızımın kıyafeti!

KUZEY Irak'taki operasyonlarda görev yapan bir komutanın mesajı herkesi duygulandırdı. Operasyonda görev alan personelin komutanı olduğu belirtilen bir asker, yayınlanan videoda "Benim için çok önemli...Mesajımı gönderiyorum. Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi.

"8 GÜNLÜK KIZIMIN KIYAFETİ"

Kuzey Irak'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarda görev alan persolelin komutanı olduğu belirtilen bir askerin videolu mesajı herkesi duygulandırdı. Komutanının görüntülerini cep telefonuyla çeken asker komutanına 'Bir mesajınız var mı ? diye sordu. Komutan poşetin içinde bulunan 8 günlük kızına ait olduğunu söylediği kıyafeti çıkararak, "Şu an 3018 rakımlı Kuzey Irak'tan benim için çok değerli olan birşeyi payalşıyorum. Bu 8 günlük kızımın kıyafeti. Onunla kokuyorum ve moral buluyorum ve bütün yaşama azmimi ayakta tutuyorum." dedi. Görüntüleri çeken asker ise komutanına "İnşallah sağ salim kavuşacaksınız kızınıza" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bölgede görev yapan askerler, komutanlarının bu mesajını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.