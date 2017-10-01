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Türkiye, İran ve Irak Barzani'nin can damarını kesecek

Silopi'de Mehmetçikle ortak tatbikat yapan Irak askeri, Barzani'nin ekonomisinin can damarı olan Habur Sınır Kapısı'nı almaya hazırlanıyor. Operasyona Türk ve İran askeri de destek verecek

Türkiye, İran ve Irak Barzani'nin can damarını kesecek

Silopi'de Mehmetçikle ortak tatbikat yapan Irak askeri, Barzani'nin ekonomisinin can damarı olan Habur Sınır Kapısı'nı almaya hazırlanıyor. Operasyona Türk ve İran askeri de destek verecek

01 Ekim 2017 Pazar 09:31
Türkiye, İran ve Irak Barzani'nin can damarını kesecek
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY),  Bağdat'ın çağrısına rağmen devretmediği sınır kapılarına müdahale başlıyor.  Bağdat yönetimi,  İran ve  Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Barzani bölgesine açılan sınır kapılarının kontrolünü almayı planladıklarını açıkladı.

Irak, korsan referandum kararının ardından caydırıcılık sağlamak üzere ilk olarak komşuları  İran ve  Türkiye'den sınırda askeri tatbikat başlatmalarını istemişti.  Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin ziyaretinin ardından  Türkiye'deki tatbikata  Irak'tan özel kuvvetler subaylarının katılması kararlaştırılmıştı. Ganimi'nin  İran ziyareti ardından da yine aynı karar alındı.  İran'ın IKBY bölgesine açılan sınır kapıları çevresinde  Irak ve İranlı askerler ortak tatbikata başladı.  Erbil'e büyük gelir kaynağı sağlayan 4 kapının kontrolü, yakında askeri operasyonlarla el değiştirecek.

HABUR YOLU DEĞİŞECEK

Türkiye ve  İran'ın da desteğiyle sınır kapılarına yönelik yapılacak operasyonlar toplamda 4 kapıyı kapsıyor. Şırnak-Silopi'deki habur Sınır Kapısı'nda  Irak askerleri, Mehmetçiğin desteğiyle kontrolü devralacak. Normalde Habur üzerinden ticaret yolu Kuzey  Irak üzerinden geçerek  Bağdat'a ulaşırken, bu yolun da değiştirilmesi gündemde. Düşünülen güzergahlar arasında  Zaho, Zumar ve Başika üzerinden  Musul'a bağlanılması planı var. Yolun devreye girmesinin ardından Başika'daki Türk askerinin ticaret yolunun güvenliğinin sağlanmasında devreye girebileceği belirtiliyor.

IKBY EKONOMİSİNİN CAN DAMARI KESİLECEK

İran'da ise 3 sınır kapısı IKBY kontrolünde bulunuyor: Kuzeyde  Erbil'e bağlı Çoman ilçesinde Hacı Omeran-Temerçin Sınır Kapısı, doğuda  Süleymaniye'ye bağlı Penciven kazasında Başmak Sınır Kapısı ve Kelar ilçesinde ise Peravizhan Sınır Kapısı. Yakında başlayacak operasyonlarla birlikte buralarda kontrol, Iraklı subaylar tarafından  İran askeri desteğiyle merkezi yönetim tarafından devralınacak. Ticaret yollarının güvenliğinin de  Irak askeriyle sağlanması beklenirken, gerektiğinde burada da  Türkiye ve  İran'ın devreye girebileceği belirtiliyor. Sınır kapılarının kontrolünün  Bağdat'a devriyle birlikte  Erbil, önemli bir gelir kaynağından daha mahrum kalmış olacak.

O SENARYO ÇALIŞILDI

Irak askerinin bir süredir Türk askeriyle birlikte yürüttüğü tatbikatta, sınır kapısına müdahale senaryoları çalışıldı. Bu doğrultuda ortak senaryo dahilinde ilk adımın Habur'da atılması bekleniyor.  Habur Sınır Kapısı'nın merkezi hükümetin kontrolüne alınmasını öngören müdahalenin de tatbikata katılan subaylar tarafından yapılması planlanıyor.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
Mesut BarzaniMESUD BARZANİHabur Sınır KapısıTürkiye CumhuriyetiKürt Bölgesel Yönetimi
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