Türkiye ile Avrupa'nın saat farkı 2’ye çıkıyor

BÖYLECE mart ayında başlayan yaz saati uygulaması sona erip, kış saatine geçilecek. Ancak Türkiye’de saatler geri alınmayacak. Türkiye bu yıl da yaz saatinde kalacak. Bu nedenle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı 1’den 2’ye İngiltere ile 3’e çıkacak. Türkiye İngiltere’den 3, diğer Avrupa ülkelerinden 2 saat önde olacak.

TÜRKİYE’DE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Bu arada Türkiye cuma gecesi bir sürpriz yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de gelecek yıl kış saati uygulamasına geçilmesine karar verildi. Bu karara göre 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren Türkiye’de saatler bir saat geri alınacak.

Ancak Türkiye’de 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edecek. Bu nedenle Avrupa, cumartesini pazara bağlayan gece kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye’de yaz saati uygulaması devam edecek.