Türkiye için tarihi gün! Aliyev ve Erdoğan birlikte açtı

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa Bağlantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı ile Edirne'de düzenlenen törenle açıldı. Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak. Dev projenin açılışında konuşan Erdoğan, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz" dedi.

Dev projenin açılışında konuşan Aliyev şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beni bu tarihi törene davet ettiği için teşekkür ederim. Kardeş Türkiye topraklarında olmaktan memnunum. Birlikte başladığımız TANAP Avrupa'ya ulaştı. Umuyorum TANAP'ın ömrü uzun olacak. Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek. Tarihi İstanbul Anlaşması neticisinde TANAP için yeşil ışık yakıldı. Biz hayata geçirelim dedik ve böyle de oldu. Maliye yükünü esas Türkiye ve Azerbaycan yapmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile 450 milyon tondan çok petrol nakledilmiştir.

"7 ÜLKEYİ BİRLEŞTİRİYOR"

TANAP'taki tüm insanlara derin teşekkürlerimi bildirmek isterim. Dev projenin vaktinde yapılmasında büyük rol oynamışlardır. TANAP, güney gaz koridorunun bir parçasıdır. Güney gaz koridoru vaktinde yapılacaktır. Bugün güney gaz koridoru 7 ülkeyi birleştiriyor ve uluslararası işbirliği projesidir. Daha büyük anlaşmalara ulaşılacak.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN SİYASİ İRADESİ SONUCUDUR"

Projenin hayata geçmesi Türkiye-Azerbaycan siyasi iradesi sonucudur. Bu proje uzun müddetli anlaşmalar getirir. Sadece enerji projeleri olarak bakmamak gerekir. Eğer enerji projeleri ve karşılıklı destek olmasa hayata geçmezdi.

"BİZ BİRBİRİMİZE GÜVENİYORUZ"

Bugün dünya çapında böyle başka ülke tanımıyorum, bizim gibi yakın olsun. Biz birbirimize güveniyoruz. Kardeşliğimiz günden güne büyüyor. Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği."

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Güney gaz koridoru projesi TANAP'ın Avrupa bağlantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. TANAP, TAP hattına bağlanıyor ve oradan Bulgaristan-Yunanistan-Bosna Hersek gibi ülkelerde buradan istifade ediyor. Bunun bir barış projesi olduğunu vurgulamam lazım. Gürcistan üzerinden Anadolu'ya geliş, bu yapılırken, Gürcistan'ın gayretlerini inkar etmemeliyiz.

Projenin başarısında üretici ve tüketici ülkeler ile pay sahibi olan şirketler de kilit rol oynamıştır. 2012 senesinin Haziran ayında İstanbul'da imzalanmasıyla adımı atmıştık. Nihai anlaşmayı ise 2013 yılının Aralık ayında Bakü'de gerçekleştirdik. Sonrasında ise Kars'ta temel atma törenini, 3 yıl sonra 2018'de Eskişehir'de TANAP'ın açılış törenini yaptık. TANAP için büyük çaba sarfettik.

"2020'DE TAMAMLANMASI ÖNEMLİ"

Özellikle onca badireye ve sıcak gerilime rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde tamamladık. Gerek Aliyev kardeşimizin desteği, gerek Gürcistan'ın desteği ile bugünkü aşamaya getirdik. Enerjinin ipek yolu olan bu projeyi hedeflenen tarihlere uygun şekilde tamamlamış oluyoruz. Zenginlikleri kendi vatandaşlarımızın ve tüm insanlığın hizmetine sunduk. Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı yaptık.

3500 kilometrelik enerji koridorunun en önemli parçasıdır. 20 il, 67 ilçe, 600 köyden geçiyor. 18 Kasım 2019 itibariyle 3,23 milyar metreküpe ulaştı. TAP'ın da 2020 yılı içinde tamamlanması önemli. Bunda sorumluluk komşularımızda.

"TÜRKİYE BÖYLE ZİLLERE BOYUN EĞEMEZ"

Özellikle Doğu Akdeniz'deki kaynakların paylaşımı konusunda hakça paylaşım yerine birileri şantaj politikalarına ve tehdit diline başvuruyor. Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Ben yaptım oldu mantığı ile kimse bir yere ulaşamaz. Türkiye böyle bir zillere boyun eğemez.

2 sondaj gemimiz Fatih, Yavuz ve 2 sismik gemimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmalarıyla gemilerimizi çekmeyiz. Onlar bağırmaya devam ediyor. Güvenlikleri en üst düzeyde sağlanıyor. Libya ile anlaşmamızı yaptık. Anlaşma sonrasında parlamentomuza gelecek ve bu işi çok daha farklı bir konuma taşıyacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Diğer ayakları da uygulamaya girecek. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah yer alacak. Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara sesleniyorum. Enerjiyi çatışma aracı yerine, işbirliği haline getirelim. Artan nüfus ve büyüyen küresel ekonomi sebebiyle enerji ciddi küresel öneme sahip. Dünya enerji haritası değişti. Yeni aktörler bugün burada."

"LİBYA İLE VARDIĞIMIZ ANLAŞMA BARIŞ GETİRECEK"

Doğu Akdeniz'de en uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak zaten mümkün değildir. Şu an, son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz, Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliliği ise Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyle sağlanıyor. Bu gemilerimizin yürüttüğü faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceğine inanıyorum. Libya ile vardığımız anlaşma çatışma ve kan değil, barış getirecek.

"GELİN, İŞBİRLİĞİ ZEMİNİNE DÖNÜŞTÜRELİM"

Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil barış ve refah fışkıracaktır. Ben bu inançla sizlerin vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Diplomasinin imkânlarını kullanmak varken, bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim."

TANAP HAKKINDA

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Türkiye'ye TANAP'tan ekim sonu itibarıyla 3 milyar 180 milyon metreküp gaz geldi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.