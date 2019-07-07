Türkiye için korkutan deprem uyarısı geldi! Depremleri bilen adam Hoogerbeets'in Türkiye tahmini...

Kendine özgü deprem tahminleri ile son zamanlarda adından söz ettiren Frank Hoogerbeets, Türkiye için korkutan son dakika uyarısında bulundu

Türkiye için korkutan deprem uyarısı geldi! Depremleri bilen adam Hoogerbeets'in Türkiye tahmini...
banner404

DEPREM tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets birkaç saat önce yeni bir video yayınladı ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıkladı.

Yeni videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söylüyor.

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekiyor. Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki 4 ve üzeri şiddetindeki artçı depremleri inceleyen Hoogerbeets, kısa süre içerisinde bu bölge civarında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söylüyor.

Deprem tahmini saatler içinde doğru çıkan Hoogerbeets yine gözlerin çevrildiği isim oldu. 8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor.

8-11 Temmuz arasında yaşanacak gezegen hizalanmasına dikkat çeken Hoogerbeets, bu tarihte meydana gelecek olan gök olayları sebebiyle 8 büyüklüğünde bir depremin oluşabileceğinden bahsediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 17:04
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu
Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479