Türkiye, güvenli bölge konusunda istediğini aldı

TÜRKİYE'NİN güvenli bölge sağlamak için başlattığı Barış Pınar Harekatı, ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucunda sonlandırılmıştı. ABD ve Rusya, harekatı sonlandırması karşılığında Türkiye'ye güvenli bölgeyi sağlayacağını taahhüt etmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı son açıklamaya göre 145 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı. Bakan Akar burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Akar şunları söyledi:

Harekât çerçevesinde; 4219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda...

Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz

GÜVENLİ BÖLGE SAĞLANDI

145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı.

Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndan 34.000 YPG'linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya Federasyonu ile görüşülmektedir.

Harekatlar neticesinde yaklaşık 400 bin Suriyeli evlerine döndü

TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar.

TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur. Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız.

PENÇE HAREKATLARI

(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekâtları başlatılmış ve planlandığı şekilde devam etmektedir.

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz.

KKTC BAYRAĞININ YAKILMASI

En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.

15 TEMMUZ'DAN SONRA FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE TSK'DAN 150 GENERAL İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.