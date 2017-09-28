Türkiye gündemini sallayan cinayet itirafına aileden teşekkür geldi

BEHZAT Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes, Aydın-İzmir otoyolunda bir baba-kızın öldüğü trafik kazasını kendi yaptığını itiraf ederek, teslim olacağını açıkladı. Serbes'in bu itirafının ardından kazada ölenlerin ailesi teşekkür etti.
ARKADAŞI ÜSTLENMİŞ
22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili itirafta bulunan Emrah Serbes, kazayı kendisinin yaptığını ancak arkadaşı Kenan Doğru'nun üstlendiğini belirtti.
ANNE DE YOĞUN BAKIMDA
Twitter hesabından olayı duyuran Serbes, kaza sonucu arabada bulunan annenin de yoğun bakımda olduğunu söyledi.
AİLE TEŞEKKÜR ETTİ
Emrah Serbes'in itirafından sonra kazada ölenlerin ailesi teşekkür etti.
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