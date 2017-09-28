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Türkiye gündemini sallayan cinayet itirafına aileden teşekkür geldi

Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes, geçtiğimiz günlerde bir baba kızın hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Kazada ölenlerin ailesi, Serbes'e teşekkür etti

Türkiye gündemini sallayan cinayet itirafına aileden teşekkür geldi

Behzat Ç'nin yazarı Emrah Serbes, geçtiğimiz günlerde bir baba kızın hayatını kaybettiği kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. Kazada ölenlerin ailesi, Serbes'e teşekkür etti

28 Eylül 2017 Perşembe 15:15
Türkiye gündemini sallayan cinayet itirafına aileden teşekkür geldi
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BEHZAT Ç.'nin senaristi yazar  Emrah Serbes, Aydın-İzmir otoyolunda bir baba-kızın öldüğü trafik kazasını kendi yaptığını itiraf ederek, teslim olacağını açıkladı. Serbes'in bu itirafının ardından kazada ölenlerin ailesi teşekkür etti.

ARKADAŞI ÜSTLENMİŞ

22  Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen ve bir baba-kızın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili itirafta bulunan  Emrah Serbes, kazayı kendisinin yaptığını ancak arkadaşı Kenan Doğru'nun üstlendiğini belirtti.

ANNE DE YOĞUN BAKIMDA

Twitter hesabından olayı duyuran Serbes, kaza sonucu arabada bulunan annenin de yoğun bakımda olduğunu söyledi.


AİLE TEŞEKKÜR ETTİ

Emrah Serbes'in itirafından sonra kazada ölenlerin ailesi teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
EMRAH SERBES
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