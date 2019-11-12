Türkiye Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Türkiye'ye geçtiğini duyurdu.
GÜNDEM 12.11.2019, 15:57
TARIM ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.
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