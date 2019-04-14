Türkiye gazetesi: İmamoğlu, yarın mazbatayı alacak

31 MART seçimlerinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen siyasi partilerin itirazları nedeniyle birçok yerde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, seçimlerin hemen ardından üç aşamalı bir itiraz süreci işlemeye başlamıştı. Siyasi partiler itirazlarını ilk olarak ilçe seçim kurullarına, buradan il seçim kurullarına taşıdı. Normal itiraz sürecinin son aşaması olan ve YSK’ya yapılan başvuruların karara bağlanmasına yönelik süre de dün itibarıyla tamamlandı. Maltepe için alınan oyların tümümün sayılması kararı kapsamında da ilçedeki sayım işleminin bugün tamamlanması bekleniyor. Maltepe’deki oyların sayımının tamamlanmasından sonra İstanbul’daki seçim düğümünü çözecek son aşamaya geçilecek. Habere göre, İl Seçim Kurulu, ‘Birleştirme tutanağı’ tanzim edecek. Bu aşamada İl Seçim Kurulu kazanan adayı da bir anlamda ilan etmiş olacak. CHP’liler de yarın Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verileceğini dile getiriyor.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİ

Yine gazetenin aktardığına göre, AK Parti’nin İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine yönelik ‘Olağanüstü itiraz’ yolunu da bu aşamadan sonra 7 gün içinde kullanması gerekiyor. YSK’nın, 7 günlük itiraz süresinin dolmasını beklemeden, AK Parti’nin başvurusunu karara bağlayacağı ifade ediliyor. AK Parti’nin itirazından sonra YSK, daha önce görüşmeyi ertelediği Büyükçekmece başvurusunu da gündemine alarak hem İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesi hem de Büyükçekmece konusundaki itirazı karara bağlayacak.