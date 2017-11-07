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Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars sınır hattının sürekli aktif şekilde izlenmesi için Kars İl Özel İdaresi tarafından "Analitik Çevre Güvenlik Sistemi" kuruldu

Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...

Türkiye ile Ermenistan arasında Kars sınır hattının sürekli aktif şekilde izlenmesi için Kars İl Özel İdaresi tarafından "Analitik Çevre Güvenlik Sistemi" kuruldu

07 Kasım 2017 Salı 21:01
Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...
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KARS Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin  yapıldığı anımsatıldı.
 
Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır.  Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya  mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale  getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak."
 

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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanTürkiyeKars Sınır
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