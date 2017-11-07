Türkiye-Ermenistan flaş uygulama: Bundan sonra...

KARS Valiliğinden yapılan açıklamada, projenin 3 Ağustos'ta ihalesinin yapıldığı anımsatıldı.
Yüklenici firma ile 17 Ağustos'ta sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sınır hattında kamera montajı ve sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Devreye alma ve sistemin test aşamaları ise devam ediyor. 2 milyon 880 bin liraya mal olacak proje ile Türkiye-Ermenistan Kars sınır hattı daha güvenli hale getirilerek zaman zaman yaşanan çeşitli olumsuzluklar da önlenmiş olacak."
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