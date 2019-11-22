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Türkiye erken seçime mi gidiyor? MHP, tavrını koydu

Erken seçim tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Öyle bir ihtimal gözükmemektedir. Bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 22.11.2019, 13:28
Türkiye erken seçime mi gidiyor? MHP, tavrını koydu
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, erken seçim tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Büyükataman açıklamasında "Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır" dedi.

İşte yapılan o açıklama;

"24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce kurulan CHP, HDP, İP, SP ittifakının sadece bir seçim ortaklığı olmadığını defaatle ifade ettik. Muhatapları bu gerçeği genellikle inkâr etse de HDP'lilerin CHP'yi ve İP'i yerin dibine sokan sözlerine ne CHP ne de İP çıt çıkarabilmiştir. Meclis'teki yerini HDP'ye ve CHP'ye borçlu olanların sineye çektiği hakaretleri ise taş yese çatlardı.

Zillet ittifakı bir yandan bu derece sağlam bir bağ ile birbirine bağlı iken diğer yandan ise birbirlerini satmak için fırsat kollamaktadırlar. Memleket faydasına taş üstüne taş koymadıkları hâlde avantalarını aldıkları takdirde her türlü dönüşü yapabileceklerini de göstermektedirler. Biri ihanet sürecine dönüldüğü, öteki birkaç Bakanlık verildiği takdirde tarafını değiştireceğini beyan etmektedir. Çorabını değiştirmekten aciz olan diğeri ise ne dediğini kendi dahi bilmemektedir.

"SÖYLEDİKLERİ BİREBİR AYNIDIR"

Kuklacıları bunları her savruluşlarında bir araya getirmekte, ortak bir gayeye yönlendirip birbirlerine zincirlemektedir. Bu partilerin farklı grup toplantıları yapmalarına dahi gerek bulunmamaktadır. Bazen virgül atlasalar da birinin söylediği, diğerinin söylediği ile birebir aynıdır. HDP grubunda duymaya alışık olduğumuz çirkinliği İP'in, CHP'nin genel başkanlarının ağzından duymak sıradanlaşmış bulunmaktadır. İçerisinde bulundukları söylem birliği, tek merkezden yönlendirildiklerinin de ispatıdır.

Daha önce ortak Anayasa hevesine kapılan zillet mensupları, ortak Anayasa çalışmaları kamuoyu tarafından duyulunca çil yavrusu gibi dağılmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanları görevden alması yönünde ortak gündem çalışması yürütmüşlerdir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ile bu söylemleri de bıraktılar.

"ERKEN SEÇİM SANAL BİR GÜNDEM"

Bugünlerde ise erken seçim söylentileriyle Türkiye'de sanal bir gündem oluşturma gayretindedirler. Türkiye, Suriye sınırını güvene alıp Suriyeli geçici sığınmacıları ülkelerine göndermenin mücadelesini verirken bunlar içeriden bir cephe daha açmaktadırlar. Açtıkları bu cephe ile Türk milletine hizmet etmedikleri malumdur. Kime hizmet ettikleri ise ayan beyan ortadadır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi haksız bulanların, S-400'lerin gereksiz olduğunu savunanların, Suriye sınırımız boyunca gerçekleştirdiğimiz harekâtlara karşı çıkanların erken seçimden muratları nedir? Bunlar zannetmekte midir ki büyük Türk milleti bunca kepazeliğe pirim verecek, ülkesini bir müstemleke gibi yönetmek isteyenlere müsaade edecektir.

"ÖYLE BİR İHTİMAL GÖZÜKMEMEKTEDİR"

Sandıktan çıkan sonucu hazmedemeyenlerin sandık sevdası kendileri seçilene kadar devam edecektir. Öyle bir ihtimal ise gözükmemektedir. Bu sebeple bunlar bu pazar bir seçim olsa ertesi pazar bir daha seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaktır.

Türk milletinin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Türk milletinin millî birliğe, Millî Mücadele ruhuyla hareket ederek Türkiye'yi dünyada sözü dinlenen ülkeler safına çıkartacak onurlu duruşu göstermeye, mücadeleyi vermeye ihtiyacı vardır. Bu mücadeleyi vermekte olduğumuz bugünlerde düşmanla fingirdeşenlerin güzel İzmir işgal edildiğinde Yunan'la kırıştıran bazı kendini bilmezlerden farkı yoktur. Temiz Türk milleti ise o gün olduğu gibi bugün de duracağı yeri bilmektedir."

NE OLMUŞTU?

HDP, yaptığı basın açıklamasında "Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Bütün muhalefeti birleşmeye çağırıyoruz" diyerek erken seçim çağrısı yapmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da "HDP erken seçim talep etmekte haklı" diyerek bu çağrıya destek vermişti.

#türkiye #erken seçim #MHP #İsmet Büyükataman
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