Türkiye: Erbil'e özel izinle uçak göndeririz

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumunun ardından Bağdat'ın aldığı uçuş yasağı kararı, bugün saat 18.00'da başlıyor. Bölgede çalışan Türk işçiler ve diğer yabancılar, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarından kalkan uçaklarla dönüş yolculuğunda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu akşam saatlerine kadar dönemeyen vatandaşları için adım atacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımıza yönelik seyahat uyarıları yaptık ve bunları güncelledik gelişmelere göre. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi için her türlü imkanımızı seferber ederiz. Önümüzdeki süreçte de gerekirse özel izinle uçak göndeririz. Bunlar sıkıntı olmaz. Biz uyarılarımızı yaptık, vatandaşlarımızın kararı önemlidir" dedi.