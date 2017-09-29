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Türkiye: Erbil'e özel izinle uçak göndeririz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinden dönemeyen Türkler için gerekirse özel izinle uçak gönderileceğini açıkladı

Türkiye: Erbil'e özel izinle uçak göndeririz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinden dönemeyen Türkler için gerekirse özel izinle uçak gönderileceğini açıkladı

29 Eylül 2017 Cuma 14:04
Türkiye: Erbil'e özel izinle uçak göndeririz
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IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumunun ardından Bağdat'ın aldığı uçuş yasağı kararı, bugün saat 18.00'da başlıyor. Bölgede çalışan Türk işçiler ve diğer yabancılar, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarından kalkan uçaklarla dönüş yolculuğunda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu akşam saatlerine kadar dönemeyen vatandaşları için adım atacağını açıkladı. Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımıza yönelik seyahat uyarıları yaptık ve bunları güncelledik gelişmelere göre. Dönmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi için her türlü imkanımızı seferber ederiz. Önümüzdeki süreçte de gerekirse özel izinle uçak göndeririz. Bunlar sıkıntı olmaz. Biz uyarılarımızı yaptık, vatandaşlarımızın kararı önemlidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiIKBYMevlüt Çavuşoğlu
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