Türkiye Emrah Serbes'e inanmadı

HESABINDAN paylaştığı uzun itiraf mektubunda kazanın nasıl gerçekleştiğini ve o anlarda neler hissettiğini anlatan yazar Emrah Serbes bu tavrıyla ilk başlarda takdir toplarken saatler ilerledikçe ve konuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe adeta Türkiye’yi kandıran bir yalancı haline geldi. Son derece samimi niyetlerle bu açıklamanın yapıldığının savunan sosyal medya kullanıcılarının birçoğu Emrah Serbes’le ilgili yeni bilgiler ışığında görüşlerini değiştirdi. Savcılık tarafından süren soruşturmada MOBESE kayıtlarının istendiği ve hava yastığındaki kan örneklerinin de inceleme altına alındığı haberlerinin açıklanmasının ardından hemen herkes Serbes’in kısa süre içerisinde zaten hapse gireceğini ve bunu bildiği için böyle bir itirafta bulunarak insanları etki altına almaya çalıştığını düşündü. Bu düşüncelerini yüksek sesle sosyal medya hesaplarından duyuran kullanıcılar ertesi gün yayınlanacak gazetelerin manşetlerini de belirlemiş oldu.

HER ŞEY BU MEKTUPLA BAŞLADI…

“22.09.2017 tarihinde İzmir-Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir.

Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım. Ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak üç-dört takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru ile birlikte aracın sunroof'undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik.

Araçtakilerin nabızlarına baktım anne hâlâ hayattaydı. 112'yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan'ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır. Ama aradan günler geçtikçe bu vicdani sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın.”

Emrah Serbes’in yüreklere dokunan bu itirafının ardından Sözcü.com.tr’ye konuşan Çarşı grubunun avukatı Devrim Alparslan, “Emrah'ın teslim olmasının ardından Kenan'ı bırakacaklarını düşünüyoruz. Kazalarda ruhsat sahibinin de sorumluluğu olduğu için Emrah'a yine tazminat ödeteceklerdi. Savcılık, olayla ilgili aracın gişelerden geçerken kim tarafından kullanıldığına dair görüntüleri de isteyecekti. Bu durum ortaya çıkacaktı. Emrah, Kenan'ın yanına kendi avukatını göndermişti. Ben de Çarşı'nın avukatıyım” dedi.

TRAFİK KAZASI SONRASI NELER YAŞANDI

Kaza sonrasında aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanarak cezaevine gönderilirken, beyanı şüpheli bulan savcı, DNA incelemesi için Serbes'e ait araçtaki hava yastığından kan, kıl ve tüy örneklerinin alınmasını istedi. Yastıktaki kan örneklerinin kime ait olduğunun saptanması için Adli Tıp'a yazı yazıldı. Kamera kayıtları karanlık tünele ait olduğu için deliller beklendi. Bu arada, kaza sonrası İstanbul'a dönen Serbes, psikiyatrik tedavi için İstanbul Surp Pırgiç Hastanesi'ne yattı. Serbes dün Twitter'da, “Teslim oluyorum. İtirafımdır” başlıklı mektup yayınlayarak, suçu üstlendi. Önceki akşam avukatıyla İzmir'e uçan Serbes, dün saat 11.00'de Torbalı Adliyesi'nde savcılığa teslim oldu. Serbes “taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek”ten tutuklandı. Onun yerine Buca Cezaevi'nde yatan Kenan Doğru ise akşam saatlerinde tahliye edildi. Serbes de yine aynı cezaevine gönderildi.

AVUKATIN AÇIKLAMASININ ARDINDAN RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Sosyal medya kullanıcıları avukatın bu açıklamasının ardından Emrah Serbes’in mektubunda samimi olmadığını ve gerçeğin ortaya çıkmasına sayılı günler kala yapılan bu itirafın anlam taşımadığını düşündü. Sözcü.com.tr’ye yazılan mektuplardan pek çoğu da bu düşünceyi doğruluyordu. İşte onlardan bazıları:

FİKRET FİLEK

Yargıdan kaçanlara alkış tutar hale geldik. Hem adaleti yanılt, hem kaza anındaki durumu örtbas et, sonra çık ortaya; “Pardon ya vicdanım el vermedi” diye mektup yayınla. Yok öyle yağma. En ağır şekilde yargılanmalı, cezasını fazlasıyla çekmelidir.

MUSA AKBAL

Olması gereken daha başlangıçta sorumluluktan kaçmaması olduğu halde, güzelim ülkemizde adalet toplumdan o denli dışlanmış olacak ki, maalesef adaleti yanıltmaktan vazgeçenleri taktir ve tebrik etme ihtiyacı duyar olmuşuz.

ZEKİ KAYA

Ben pek iyi niyet göremiyorum. Ciddi bir süreç beklemiş. Bu kazada iki kişinin öldüğünü unutmamak gerek. Ayrıca teknoloji çağında kameralar, olası görüntüler ve benzeri unsurlarla kazanın gerçek sorumlusunun o olduğu tespit edilebilirdi. Bunu fark etti ve harekete geçti diye düşünüyorum.

GAZETE MANŞETLERİNE GÖRE SERBES SAMİMİ DEĞİL

Emrah Serbes’in tutuklanmasının sabahında atılan gazete manşetleri yazar ve senarist Serbes’in mektubunu ve itirafını çok da samimi bulmadığını başlıklarına taşıdığı ifadelerle gösterdi. Pek çok gazete bu itirafa ‘Senaryo’ başlığıyla yaklaşmayı tercih etti:

HABERTÜRK



MİLLİYET

HÜRRİYET

POSTA



SABAH



STAR

VATAN