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Türkiye durmuyor! TSK ikinci üssünü kuracak...

İdlib-Halep kırsalındaki Şeyh Bereket Dağı’na ilk üssünü kuran TSK, bugün de Teftenaz Havaalanı’na kalıcı ikinci üssünü kuracak

Türkiye durmuyor! TSK ikinci üssünü kuracak...

İdlib-Halep kırsalındaki Şeyh Bereket Dağı’na ilk üssünü kuran TSK, bugün de Teftenaz Havaalanı’na kalıcı ikinci üssünü kuracak

17 Ekim 2017 Salı 10:15
Türkiye durmuyor! TSK ikinci üssünü kuracak...
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TÜRKİYE durmuyor! TSK ikinci üssünü kuracak...
Geçtiğimiz hafta, öncü ve istihbari hareketliliği sağlayacak askerî gücünü İdlib sahasına sokan TSK, Teftenaz Havaalanı’na ikinci üssünü kurmaya hazırlanıyor.
 
Bölgeden gelen haberlere göre, TSK, en riskli ve tahriklere en açık alan olarak tanımlanan Reyhanlı-Afrin-Tel Rıfat güzergâhında öncelikle sınır hattını kontrol altına almaya çalışacak.
 
TSK, Astana Anlaşması gereği bölgedeki iç güvenliği sağlamak üzere 14 gözlem 3 sabit kalıcı ve 30’u aşkın gözlem merkezi kurmayı hedefliyor. Hali hazırda 14 gözlem bölgesi belirlendi. TSK, kritik noktalarda kolay hedef olmamak için ise 30 noktada ÖSO ile birlikte hareketli gözlem merkezleri kuracak. TSK ve ÖSO’nun Halep’in batısında yer alan Etarib ilçesine ve Halep’in kuzeyinde yer alan Tamura köyüne kadar askerî varlığını genişlettiği belirtildi.
 
Kalıcı, sabit üs olarak ise ilk adım geçtiğimiz Cumartesi günü atıldı. Halep’in Şeyh Bereket Dağı’na PKK’nın Afrin hattından muhtemel saldırılarını gözlemleyecek ve müdahale edebilecek kapasitede bir üs kuruldu.
 
En dikkat çekici hamle ise dün gece saatlerinde geldi. TSK, İdlib’in Teftenaz Hava Üssüne intikal etti. İdlib’deki ikinci üssün kurulumuna ise bugün başlanacağı kaydedildi. İdlib’deki en stratejik bölge olarak görülen Teftenaz üssü, Türk askerine yönelik muhtemel saldırı riski karşında İdlib içinde harekât kapasitesinin en üst seviyeye çekebileceği bir nokta olarak tanımlanıyor.
 
33 ARAÇLIK KONVOY
 
Diğer taraftan Rusya savaş uçaklarının İdlib’in kırsal kesiminde bulunan Felek el Şam silahlı grubunun karargâhlarını vurduğu belirtildi. Düzenlenen saldırı sonucu Muhammet Necar el Şami adındaki örgüt liderinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Öte yandan bölgedeki kaynaklar, dün akşam saatlerinde 100 askerden oluşan 33 araçlık Türk askerî konvoyunun Bab el Hava (Öncüpınar) Sınır Kapısı’ndan İdlib’e doğru geçtiğini ve Afrin’in Cinderis ilçesinin karşısına yerleştiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlibHalepŞeyh Bereket DağıTSKTeftenaz Havaalanı
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