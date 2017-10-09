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Türkiye, dengeleri değiştirecek! TSK'dan İdlib için askeri üs hamlesi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO desteğiyle DEAŞ'ı ve PYD'yi kuzeyde durduran TSK, şimdi de İdlib'de Afrin sınırına askeri üs kurarak HTŞ ve PYD'yi kıskaca alacak

Türkiye, dengeleri değiştirecek! TSK'dan İdlib için askeri üs hamlesi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda ÖSO desteğiyle DEAŞ'ı ve PYD'yi kuzeyde durduran TSK, şimdi de İdlib'de Afrin sınırına askeri üs kurarak HTŞ ve PYD'yi kıskaca alacak

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:12
Türkiye, dengeleri değiştirecek! TSK'dan İdlib için askeri üs hamlesi
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KAZAKİSTAN'IN başkenti  Astana'da  Türkiye,  Rusya ve  İran'ın vardığı mutabakat sonucunda 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilen  İdlib'de üç milyon sivilin güvenliğini korumak ve Fırat Kalkanı Harekatı ile  Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeyi genişletmek için gerçekleştirilen intikal operasyonu dün de devam etti. Dün sürpriz bir şekilde PYD işgalindeki  Afrin'e yakın Atme bölgesinden Türk askeri delegasyonunu taşıyan üç araçlık konvoy güvenlik duvarının kaldırılmasıyla  İdlib'e giriş yaptı.  Reuters haber ajansı da görgü tanıkları ve muhaliflere dayandırdığı haberinde Türk askeri araçlarının  İdlib'e giriş yaptığını doğruladı.

5 EL ATAŞ YAPILDI, PYD PANİKLEDİ

Türk delegasyonu bölgeye giriş yapmadan önce fırtına obüslerinden 5 el atış yapıldı. Önceki gün bölgeye giren ÖSO'ya destek amacıyla yapılan atışların ardından bölge temizlendikten sonra araç konvoyu silahlı muhaliflerin denetiminde  İdlib'e girdi. Bu sırada iki İHA istihbarat toplamak için kentin kuzey kısmında uçuşlar yaptı. Askeri delegasyon kentin kuzeyinde yer alan Daretül İzze üzerinden Şeyh Berekat tepesine ulaştı.  Afrin'e hemen sınır bölgede bulunan Şeyh Berekat tepesine bu sırada terör örgütü PYD tarafından topçu atışları yapıldığı iddia edildi. Türk askerini taşıyan konvoy üç saat bölgede kaldıktan sonra güvenli bir şekilde  Türkiye'ye geri döndü.

ŞEYH BEREKAT TEPESİNE KURULACAK

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre  Afrin sınırında bulunan Şeyh Berekat tepesine bir askeri üs kurulması hedefleniyor.  Astana'da varılan mutabakat sonucunda  İdlib intikali kentin güvenliğini sağlayacakken, diğer yandan kuzeydeki  Afrin'de bulunan PYD kuşatılmış olacak.  İdlib'in güvenliği ile birlikte bir diğer hedef de Fırat Kalkanı bölgesiyle  İdlib arasında bir kuşak oluşturmak. Şeyh Berekat'a kurulacak askeri üs ve sınıra yerleşecek Türk askeri bu plan doğrultusunda atılan adımlardan biri olacak. Böylelikle hem HTŞ militanlarının sınırlardaki denetimi kırılacakken, hem de  Akdeniz'e ulaşmak isteyen PYD/PKK koridorunun önü kesilmiş olacak.

"NATO MÜTTEFİKLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye'nin  İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, "NATO müttefikimiz  Türkiye'nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz." açıklaması yaptı. Pahon, şu aşamada operasyona katılmadıklarını ve teröristlerin  Suriye'de Esad rejimi sayesinde güçlendiğini belirtti.

30 ZIRHLI DAHA REYHANLI'YA ULAŞTI

İntikalin yapıldığı  İdlib'in sınır komşusu  Hatay'ın  Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor.  Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sınır karakollarına sevk edildi. Araçların tırlardan indirildiği mahallelerde vatandaşlar, "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez şeklinde" sloganlar attı.

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