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Türkiye'den tüm dünyaya Arakan çağrısı!

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye, Arakan'da yaşanan trajediye dikkatleri çekmeye ve ihtiyaç sahiplerine hayat kurtaran insani yardımlar sağlamaya devam edecek" diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu

Türkiye'den tüm dünyaya Arakan çağrısı!

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye, Arakan'da yaşanan trajediye dikkatleri çekmeye ve ihtiyaç sahiplerine hayat kurtaran insani yardımlar sağlamaya devam edecek" diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu

17 Ekim 2017 Salı 07:39
Türkiye'den tüm dünyaya Arakan çağrısı!
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TÜRKİYE'NİN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Arakan'da yaşanan trajediye  dikkatleri çekmeye ve ihtiyaç sahiplerine hayat kurtaran insani yardımları  sağlamaya devam edececeğini belirterek, uluslarararası topluma yaşanan kriz  karşısında kararlı bir tutum sergilemesi ve yük paylaşımı çağrısında bulundu. 
 
Sinirlioğlu, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından  düzenlenen Arakanlı mülteciler ve Bangladeş'e insani yardımlar konulu etkinlikte  konuştu.
 
Myanmar'ın kuzeyindeki Arakan eyaletinde kundaklama, gasp, taciz ve  yağma olaylarıyla ilgili haberlerin gelmeye devam ettiğini ve yaşanan  gelişmelerden derin endişe duyduklarını belirten Sinirlioğlu, sözlerini şöyle  sürdürdü:
 
"Geçen hafta New York Times muhabirine, köyünün yok edildiği ve  ailesinin katledildiği rahatız edici olaylar zincirini anlatan Rajuma'nın  hikayesini okudum. Ateşe atılan bebeğinin başına gelenler, tecavüze uğrayan ve  öldürülen kızkardeşleri, kendisinin ölümüne dövülerek ölüme terk edilmesi, belki  de en acı veren olaylardan biri olarak önümüzdeki yıllarda peşimizi  bırakmayacak."
 
Arakan eyaletindeki sorunların bölgesel ve hatta küresel güvenlik  açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Sinirlioğlu,  uluslararası toplumun bu konuda kararlı bir adım atması gerektiğini aksi takdirde  durumun radikal unsurların eline geçme riski taşıdığı uyarısında bulundu.
 
Arakan'da büyüyen bir insani trajedi ile karşı karşıya olunduğunun ve  bunun tüm uluslararası toplum için bir endişe kaynağı olması gerektiğinin altını  çizen Sinirlioğlu şöyle devam etti:
 
"Türkiye, evlerini terk etmek zorunda kalan Arakan Müslümanları dahil  olmak üzere masum insanların acılarını hafifletmek için her türlü çabayı  gösteriyor. İnsani krizin baş göstermesinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile dehşete düşüren durumu  gözlemlemek ve yardım götürmek için Cox's Bazar'ı ziyaret etti. Kısa süre önce de  Başbakan Yardımcımız, yardımlarımızın en hızlı şekilde nasıl ulaştırılabileceğini  görüşmek üzere bölgeyi ziyaret etti."
 
Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile hem Astana'da hem de  BM Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında  İİT Rohingya Temas GrubuToplantısı'nı  düzenlediğini hatırlatan Sinirlioğlu, İİT üyesi olmayan ülkelerin ve BM  kuruluşlarının da katıldığı bu toplantıda kabul edilen bildirinin uluslararası  toplumun artan endişesinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.
 
Uluslararası toplumun, askeri operasyonlara ve şiddete derhal son  verilmesi, insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması, mültecilerin  güvenli ve onurlu şekilde köylerine dönmelerinin sağlanması ve krize Arakan  Danışma Komisyonu'nun raporu doğrultusunda uzun vadeli bir çözüm bulunması  konusunda hem fikir olduğunu belirten Sinirlioğlu, Arakan'a ve Arakanlı  mültecilerin sığındığı Bangladeş'e çok acil insani yardım ulaştrılması  gerektiğini vurguladı.
 
Türkiye'nin TİKA aracılığıyla yardım göndermeye çalıştığına veTürk  Kızılayı ile Myanmar Kızılhaç Topluluğu arasındaki gelişen iş birliğine vurgu  yapan Sinirlioğlu, Türkiye'nin Bagladeş hükümetinin insani yardım çalışmalarına  da destek olduğunu söyledi.
 
Uluslararası topluma yük paylaşımı çağrısı yapan Sinrlioğlu, Türk  Kızılayı ve AFAD'ın bu doğrultuda Cox's Bazar'da da insani yardım çalışmaları  yürüttüğünü belirterek, "Amacımız, ilk olarak 100 bin mülteciye barınak sağlamak,  gıda, çadır ve iki seyyar hastane de göndermeyi planlıyoruz." dedi.
 
BM'nin insani yardım çalışmalarının askıya alınmasının ve kesintiye  uğramasının son derece endişe verici olduğunu ve devam eden bu krize kalıcı bir  çözüm bulunması için Myanmar hükümeti ile çalışılması gerektiğini belirten  Sinirlioğlu, "Türkiye, Arakan'da yaşanan trajediye dikkatleri çekmeye, ihtiyaç  sahiplerine hayat kurtaran insani yardım sağlamaya devam edecek." ifadesini  kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
BMFeridun Sinirlioğlu
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