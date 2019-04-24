Türkiye'den Trump'ın "Büyük Felaket" açıklamasına sert tepki!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu katliamlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TARİHİN ÇARPITILMASINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

''ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz.

Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez.

"BAŞKAN TRUMP'I ADİL OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump'ı adil olmaya davet ediyoruz.

Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır.

"HAYATINI KAYBEDEN TÜM SİVİL OSMANLI MİLLETLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir.

Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz.''