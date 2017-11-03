Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112995
ALTIN
155.788
DOLAR
3.8036
STERLİN
4.9590
EURO
4.4361
3 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
2 Kasım Günlük Burç Yorumu
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
banner468

Türkiye'den sert uyarı! Bu açık bir ihlaldir

Dışişleri Bakanlığı, her türlü askeri faaliyetin yasak olduğu Rodos Adası’nda amfibi taarruz tatbikatı gerçekleştirdiği öğrenilen Yunanistan ve Mısır’ı uyardı

Türkiye'den sert uyarı! Bu açık bir ihlaldir

Dışişleri Bakanlığı, her türlü askeri faaliyetin yasak olduğu Rodos Adası’nda amfibi taarruz tatbikatı gerçekleştirdiği öğrenilen Yunanistan ve Mısır’ı uyardı

03 Kasım 2017 Cuma 07:45
Türkiye'den sert uyarı! Bu açık bir ihlaldir
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri makamlardan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır’ın 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Rodos Adası’nda müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta olduklarının öğrenildiği, 1947 Paris Barış Antlaşması hükümlerince silahsızlandırılarak İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılan Rodos’ta her türlü askeri eğitim faaliyetinin yasaklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Rodos’ta icra edilen bu tatbikatın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, “Bahsekonu tatbikata yönelik ikazımız Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletilmiş ve Ege’de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının önemi hatırlatılmıştır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan’ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz” denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıRodos Adası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!
Türk hackerlardan İsrail'e siber saldırı!
TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor
TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku! İstenen ceza belli oldu
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku! İstenen ceza belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim