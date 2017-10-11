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Türkiye'den sert tepki: BM kararlarının ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, Reina katliamı şüphelisi İbrohimjon Asparov’un Danimarka makamları tarafından serbest bırakılmasının BM kararlarının ihlali olduğunu açıkladı

Türkiye'den sert tepki: BM kararlarının ihlalidir

Dışişleri Bakanlığı, Reina katliamı şüphelisi İbrohimjon Asparov’un Danimarka makamları tarafından serbest bırakılmasının BM kararlarının ihlali olduğunu açıkladı

11 Ekim 2017 Çarşamba 23:34
Türkiye'den sert tepki: BM kararlarının ihlalidir
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, Danimarka makamlarının, Türkiye’nin 1  Ocak 2017'de İstanbul-Ortaköy’de gerçekleştirilen terör eylemiyle ilişkili olarak  iadesini talep ettiği İbrohimjon Asparov adlı şahsın iadesini reddetmesi ve adı  geçen kişiyi serbest bırakmasının başta  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin  2178 (2014) sayılı kararı olmak üzere DEAŞ’la mücadeleye ilişkin BM kararlarının  ihlali anlamına geldiğinin altı çizildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Danimarka'nın,  farklı milletlerden 39 kişinin hayatını kaybetmesine  neden olan bir terör eylemiyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen bu şahsın  DEAŞ'la mücadelede kilit konumda bulunan Türkiye'ye iadesini mesnetsiz iddialar  öne sürerek reddetmesi, terörizme karşı uluslararası düzeyde yürütülen çabalara  da bir darbe teşkil etmektedir.
 
Türkiye bugüne kadar, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  kararları uyarınca, yabancı terörist savaşçılarla mücadele çerçevesinde, çatışma  bölgeleriyle bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen 5 bin 217 yabancıyı sınır  dışı etmiştir. Yürütülen operasyonlar çerçevesinde DEAŞ, El-Nusra ve El Kaide’yle  ilişkileri nedeniyle 3 bin 831’i yabancı uyruklu olmak üzere 8 bin 447 kişi  gözaltına alınmış ve 2 bin 946 kişi tutuklanmıştır. Aynı kararlılığı diğer  ülkelerin de göstermesi gerekir."
 
Reina katliamı
 
İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı eğlence kulübüne yılbaşı gecesi  terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi  yaşamını yitirmişti.
 
Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği iddia edilen İbrahimjon  Asparov, temmuzdan bu yana tutuklu bulunduğu Danimarka'da serbest bırakılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiyeİbrohimjon Asparov
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