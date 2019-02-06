Türkiye'den Macron'un sözlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 1915 olaylarına ilişkin anma günü ilan edeceğine dair ifadelerini eleştirerek, "Bizim, Kurtuluş Savaşı döneminde Ermenileri de kullanarak Anadolu'da yaptığı mezalimler, Cezayir'de yaptığı katliamlar ve Ruanda soykırımındaki sorumluluğu ile tanıdığımız Fransa'nın kibirli ve temel tarih bilgilerinden yoksun politikacılarından alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır." dedi

Türkiye'den Macron'un sözlerine tepki
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği  yanıtta, 1915 olaylarının hukuki, tarihi ve akademik boyutlarıyla meşru bir  tartışma konusu olduğunun Fransa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Fransız  yetkililere defaatle her düzeyde anlatıldığını, buna rağmen Fransa Cumhurbaşkanı  Macron'un, Fransız Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin  kararlarını ve tarihi olguları dikkate almayarak, Ermeni seçmenlerinden oy  alabilmek ümidiyle, onlara verdiği vaadi yerine getirmeye çalıştığının  anlaşıldığını belirtti.
Aksoy, "Osmanlı tarihinden bihaber bir siyasetçinin, Fransız ve Avrupa  hukukuna itibar etmemesi ve Türkler için son derece hassas olan tarihi bir  meselede kişisel siyasi çıkar uğruna tek taraflı tutum alması esef vericidir."  ifadelerini kullandı.
 
 500 binden fazla Müslüman'ın Ermeni isyancılar tarafından katledildiği  Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminin tüm yönleriyle anlaşılması için  nesnel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Aksoy, tarihin bu acılı  döneminin aydınlatılmasına büyük önem veren Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu  kurulması önerisinin halen geçerli olduğunu vurguladı.
 
Aksoy, Macron'un ifadelerini şu sözlerle eleştirdi:
 
"Bizim, Kurtuluş Savaşı döneminde Ermenileri de kullanarak Anadolu’da  yaptığı mezalimler,  Cezayir’de yaptığı katliamlar ve Ruanda soykırımındaki  sorumluluğu ile tanıdığımız Fransa’nın kibirli ve temel tarih bilgilerinden  yoksun politikacılarından alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır."

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