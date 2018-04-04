Türkiye'den istihbarat gitti, Rusya'daki saldırı önlendi!

RUSYA Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD'nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.

ABD, YENİL YIL KUTLAMALARI İÇİN SALDIRI YAPILDIĞININ BİLGİSİNİ VERDİ

Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin yeni yıl kutlamalarında St. Petersburg'ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.

"TÜRKİYE'DEN ALDIĞIMIZ İSTİHBARATLA TERÖR SALDIRISINI ÖNLEDİK"

Türkiye'nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, "Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık." ifadelerini kullandı.