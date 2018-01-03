Türkiye'den İran halkına flaş uyarı!

TWİTTER hesabından paylaşımlarda bulunan Bozdağ, "Türkiye,İran’daki olayları yakından takip etmektedir. Türkiye,İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunmasını önemsemektedir. İran’ın huzur,sükun,barış ve istikrarı,İran,İran halkı ve bölgemiz için önemlidir. İran’da meydana gelecek/getirilecek kriz,kaos ve çatışmaların İran,İranlılar ve bölgeye zarar vereceği aşikardır." ifadelerini kullandı.
Bozdağ, "İran’da huzur,sükun,barış ve istikrarın korunması için iktidarın ve halkın;kışkırtma ve provokasyonlara;kurulan ve kurulacak tuzaklara karşı dikkatli,basiretli ve sağduyulu hareket etmesinin gerekliliğini ve önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz." dedi.
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