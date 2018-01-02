Türkiye'den DEAŞ’a ‘aralık’ darbesi

GEÇEN ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 317 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılan 40’ı tutuklandı. Bazı zanlıların da emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aralık ayındaki bazı operasyonlar şöyle:

- Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

- İstanbul’da DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespit edilen zanlılara yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 62 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

- Kırşehir, Sakarya ve Hatay’da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

- Suriye’de yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralandığı belirtilen DEAŞ’lı terörist, sahte kimlikle tedavi olduğu Adana’da yakalandı.

- Terör örgütü DEAŞ’ın Kırşehir sorumlusu olduğu ve birçok kişinin örgüte katılmasını sağladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

- Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

- Yeni yıl öncesi İstanbul’daki operasyonlarda 120 kişi gözaltına alındı, silah ile para ve örgütsel doküman ele geçirildi.

- Ankara’da DEAŞ’a yönelik operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alındı.

Yeni yılın ilk operasyonu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun, DEAŞ’a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Iraklı D.A.A., F.H.E.M., A.B.E.A. ve sigara kaçakçılığından da aranan M.A. gözaltına alındı. Düzenlenen bir diğer operasyonda ise Irak uyruklu M.H.F.E.M. gözaltına alındı. Bu şüphelinin, DEAŞ’ın havacılık, metro ve demir yolu sistemlerine yönelik saldırı planlayan örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğu belirlendi.